La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional con movilización para el próximo martes 21 de abril, en el marco de un fuerte conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en la estructura del Estado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo Nacional de ATE, un órgano que reúne a representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según informó el sindicato, el paro busca reclamar la reapertura inmediata de la paritaria nacional y expresar el rechazo al ajuste impulsado por el Ejecutivo sobre el empleo público. Desde la conducción de ATE señalaron que la medida de fuerza responde a un escenario de creciente deterioro salarial y a la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos del sector. El sindicato advierte que los ingresos de los trabajadores estatales continúan perdiendo contra la inflación y que los recortes en el Estado profundizan la conflictividad social. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar anticipó un escenario de mayor tensión si no hay respuestas: “Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de los hogares es total”. En ese sentido, remarcó que las paritarias debe reabrirse de manera inmediata, “y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”. ATE sostiene que los aumentos acordados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, vigente entre junio de 2025 y mayo de 2026, quedaron por debajo de la inflación acumulada. Según el sindicato, hasta el momento los incrementos salariales se ubicaron al menos dos puntos porcentuales por debajo del índice de precios, a la espera de los datos finales del trimestre. Desde el gremio aseguran que, durante la actual gestión, los trabajadores estatales sufrieron una pérdida superior al 44% del poder adquisitivo. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, expresó Aguiar. A este escenario se suma la reducción de la planta estatal. De acuerdo con datos oficiales, desde diciembre de 2023 se eliminaron más de 64.000 cargos en la administración pública nacional, con fuerte impacto en la administración descentralizada, organismos centrales y empresas del Estado. ATE adelantó que en los próximos días se definirán las modalidades del paro en cada distrito, mientras no descarta avanzar con nuevas medidas si el Gobierno no responde a los reclamos salariales y laborales. ATE resolvió acompañar otras protestas, como la movilización de trabajadores de la empresa FATE hacia Plaza de Mayo, prevista para el lunes 14 de abril, en reclamo por la reactivación productiva y contra la apertura de importaciones. “El ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo”, expresó Aguiar.