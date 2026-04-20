El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini se encamina a una renovación completa de una de sus pistas. Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, se acortará la distancia de la pista 17-35 intersección 11-29 por trabajos de modernización. La medida impacta de lleno en la operación aérea y obliga a las aerolíneas a rediseñar buena parte de sus vuelos internacionales. Durante esos 18 días, Ezeiza operará con una sola pista habilitada y con una capacidad limitada. La longitud disponible para despegues y aterrizajes bajará de los habituales 3.300 metros a solo 1.850. Esta restricción afecta de manera directa a los aviones de gran porte, sobre todo a los que cubren rutas de largo alcance hacia Europa y Estados Unidos. Los vuelos intercontinentales requieren mayor distancia para despegar con carga completa de combustible. Con una pista más corta, muchas aeronaves no logran cumplir ese requisito de forma segura. Por ese motivo, varias compañías ya definen cancelaciones, reducciones de frecuencias o cambios de ruta. El problema no se limita a la cantidad de vuelos. También suma complejidad logística, mayor tiempo de viaje y posibles escalas técnicas que encarecen los costos operativos. Para los pasajeros, esto se traduce en cambios de horarios, reprogramaciones y, en algunos casos, la necesidad de modificar planes de viaje. Las decisiones comenzaron a tomar forma con varios meses de anticipación. Air Europa suspendió la venta de pasajes para la ruta Ezeiza–Madrid durante el período de obras. Delta Airlines cancelará sus vuelos desde Atlanta y Nueva York (JFK), mientras que United Airlines hará lo mismo con su servicio diario desde Houston. American Airlines también ajusta su operación. La compañía eliminará su vuelo hacia Dallas y reducirá de tres a dos las frecuencias diarias a Miami. La ruta a Nueva York se mantiene sin cambios. En algunos casos, las aerolíneas evalúan operar con escalas técnicas en Montevideo para reabastecer combustible antes de continuar viaje. Esta alternativa permite mantener el servicio, aunque suma tiempo y genera incomodidades para los pasajeros. Ante el escenario complejo, aparece una opción que hoy genera debate en el sector aerocomercial. El Gobierno analiza habilitar, de forma excepcional, la operación de aviones de fuselaje ancho en el Aeroparque Jorge Newbery. En la actualidad, este tipo de aeronaves no opera allí. La definición queda en manos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que aún no comunica el esquema final. Aerolíneas Argentinas sigue de cerca la decisión y prepara ajustes para trasladar parte de su operación a la Ciudad de Buenos Aires si recibe la autorización. Otra alternativa en estudio incluye acuerdos entre compañías para redistribuir pasajeros en vuelos operados con aviones más chicos o desviar tramos hacia aeropuertos cercanos. Estas opciones implican escalas adicionales y cambios logísticos que también impactan en la experiencia del usuario. El cierre de la pista forma parte de un plan de inversión que supera los 100 millones de dólares. La iniciativa la impulsa Aeropuertos Argentina, la empresa controlada por Eduardo Eurnekian que administra la terminal. El objetivo apunta a modernizar la infraestructura del principal aeropuerto internacional del país y mejorar la eficiencia operativa a largo plazo. Las obras buscan optimizar la seguridad, reducir tiempos de operación y acompañar el crecimiento del tráfico aéreo. El momento elegido no pasa desapercibido. En diciembre, Ezeiza superó los 1,2 millones de pasajeros y marcó su mejor registro reciente. La demanda de vuelos internacionales mantiene una tendencia en alza, impulsada por el turismo y los viajes corporativos. Por eso, el cierre genera preocupación tanto en las aerolíneas como en los usuarios frecuentes. Octubre y noviembre concentran una alta circulación de pasajeros, con conexiones hacia el hemisferio norte y el inicio de la temporada alta en varios destinos.