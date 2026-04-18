En un contexto económico donde los salarios suelen correr por detrás de los precios, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) cerró un nuevo acuerdo paritario con la administración porteña. La novedad de esta negociación radica en que el gremio logró una recomposición mensual que, de acuerdo a las proyecciones, le permitiría ganarle a la inflación del período, (que en el Gobierno ubican por debajo del 3%), una rareza en el actual escenario laboral argentino. El entendimiento, rubricado por el Consejo Directivo que encabeza el histórico dirigente Amadeo Genta, establece un incremento salarial del 4%. Este porcentaje se calculará tomando como base los sueldos del mes de marzo y se hará efectivo con el cobro de los haberes correspondientes a abril. La medida impacta de lleno en los trabajadores de planta permanente y transitoria, pero también se hace extensiva a todas las modalidades contractuales vigentes en la Ciudad. Más allá del porcentaje directo al salario básico, la paritaria incluyó mejoras en otros ítems que componen el ingreso de los estatales. El comunicado oficial detalla una actualización, también del 4%, sobre la totalidad de los adicionales. Por otra parte, se fijó que el ítem por presentismo ascenderá a $ 67.250, al tiempo que se confirmó el mantenimiento del bono fijo de $ 60.000 que ya venían percibiendo los empleados municipales. Un punto de particular peso en la negociación se centró en la situación de los trabajadores monotributistas, el eslabón más débil de la cadena estatal. El gremio y el Gobierno de la Ciudad acordaron comenzar a realizar actualizaciones salariales “de aquí en adelante, por áreas” para este sector. El comunicado difundido por el gremio reconoce explícitamente que los honorarios de estos contratados se encuentran “claramente retrasados” frente a pares que cumplen la misma carga horaria y función. Para cubrirse ante eventuales imprevistos en la macroeconomía, las partes decidieron no cerrar la paritaria de forma definitiva. El documento explicita que el canal de diálogo quedará abierto para analizar la evolución de la inflación y, en caso de que corresponda, aplicar nuevas correcciones salariales tomando como nueva base de cálculo los sueldos conformados en el mes de abril.