El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) anunció un paro nacional parcial para el miércoles 10 de junio, de 9 a 13 horas, en reclamo por la demora en la negociación del nuevo convenio colectivo. La medida fue dispuesta por la dirección del gremio tras el vencimiento del acuerdo anterior el 31 de marzo.

Richard Ferreira, presidente del Sunca, señaló que la huelga forma parte del plan de acción y movilizaciones aprobadas por la organización. Según Ferreira, las cámaras empresariales adoptan una postura inédita al intentar eliminar del convenio reclamaciones planteadas por los trabajadores, lo que dificultó el acuerdo.

En la última asamblea general, el sindicato aprobó una plataforma que, dijo, contiene profundas propuestas sobre condiciones y seguridad en el trabajo.

Entre las principales demandas figuran garantizar el crecimiento del salario real, avanzar en la reducción de la jornada laboral y mejorar la seguridad en obra.

Ferreira recordó la grave situación de siniestralidad: en 2025 se registraron 13 accidentes laborales fatales en la construcción, y del total de cerca de 40.000 siniestros ingresados ​​al Banco de Seguros, entre 6.000 y 7.000 correspondientes al sector.

El dirigente reclamó además debatir la organización del trabajo, fortalecer la formación y capacitación de delegados de seguridad y aprobar una ley integral de salud y seguridad laboral. El Sunca anticipó que, de no mediar avances, profundizará las medidas de protesta.