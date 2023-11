Emigrar: el país con la mejor calidad de vida, con salarios de u$s 8000 y que no necesitás estudios

Australia es un país con grandes ofertas laborales para emigrar, donde se puede ganar hasta u$s 2000 por semana y recorrer destinos turísticos imperdibles.



"La gente elige Australia porque es un país hermoso. Si te gusta la playa, es el lugar indicado para vivir", cuenta el joven argentino de 28 años, Nicolás Basso , que hace más de un año vive en el país oceánico y que hoy narra su experiencia para El Cronista.

Emigrar: cómo es la situación del empleo para extranjeros

La experiencia de este emigrante puede ser diferente de la de otras personas, pero desde que llegó a Australia luego de la pandemia, este joven que vivió en Europa destaca distintos aspectos de su estadía.

"Australia es hermoso, pero es enorme. Por eso, yo siempre les recomiendo a la gente que compren un auto, porque si no es muy difícil de recorrer. Además, es bastante accesible si trabajás", remarca.

"Es fácil dibujar un poco para conseguir un trabajo", cuenta Basso, con cierta picardía, y haciendo gala de su argentinidad y la capacidad de adaptarse a todo tipo de tarea.

Por otro lado, el joven argentino recuerda la importancia de tener una visa y explica que son "experiencias muy distintas" cuando contás con una para acceder a un empleo y reduce todo a una premisa muy simple: "Cuanto más remoto el lugar, más difícil de conseguir. También hay veces que hay una granja en el medio de la nada que te contrata. Es bastante azaroso", sostiene.

El joven argentino explica que los rubros que más extranjeros contratan son la construcción, maestranza o limpieza y mozos o ayudantes de cocina, es decir, sectores relacionados a la Gastronomía y el Turismo.

En Australia, las granjas solares pagan salarios de 2000 dólares por semana.

¿Cómo son los sueldos en Australia?

Los salarios alcanzan los u$s 900 por semana. De esta forma, se puede acceder a una remuneración mensual de u$s 3600. La hora se paga cerca de u$s 30, según Basso.

Por otro lado, el argentino remarca que los hospedajes cuestan entre u$s 200 y 300 por semana para una sola habitación dependiendo la zona donde se elija vivar. "El costo de vida es alto, pero si trabajas algunas horas extra se puede ahorrar mucha plata", concluye.

¿Cómo cobrar salarios de u$s 8000 en Australia?

En granjas solares, los trabajadores pueden cobrar sueldos mucho más alto de la media: "Es un pueblo en el medio de la nada, donde trabajás de lunes a sábados. Vos vas a un camping: limpiás, cocinás para ellos. Son 50-60 horas semanales y pagan horas extras", explica sobre este tipo de granjas.

Nicolás Basso cuenta su experiencia trabajando y viviendo en Australia.

"De repente, hacés u$s 2000 por semana y te pagan hospedaje o a veces comida. Ahorrando ahí hacés la diferencia", cierra sobre esta particular experiencia conocida como farms o granjas.

¿Cómo es la vida en Australia para un extranjero?

Basso analiza que todo se trata de "decisiones, porque uno puede venir y encerrarse con su grupo de argentinos o elegir abrirse". Los principales desafíos son el idioma o hacer un trabajo que "uno nunca hizo".

"Te das cuenta en la calidad de vida, que las cosas funcionan". No hay inseguridad. Dejás las zapatillas afuera de tu casa y no pasa nada", cuenta el joven de 27 años. "Obviamente que si dejás una bici en el medio de Sydney, te la van a robar, pero en un pueblo playero, no", advierte.

Australia destaca por su seguridad y sus grandes posibilidades laborales.

Más allá de la experiencia de viaje y conocer nuevas personas, Nicolás deja una reflexión para todos los migrantes: "La verdad que me descubrí mucho. Creo que hoy tengo mucho más claro qué quiero y por qué estoy acá. Llegué a un lugar nuevo donde tengo que explicar quién soy y me lo empecé preguntar yo. Cuando te empezás a contestar, tomás conciencia de todo".