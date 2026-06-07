La “incomodidad” con Bullrich, la próxima pulseada judicial y el primer test del peronismo para 2027
El caso Michelli expuso el juego de la senadora dentro del oficialismo en una negociación mayor donde restan definir los cargos más sensibles en la Justicia. El juego de los gobernadores y el desafío electoral que pone a prueba esta semana una alianza con el kirchnerismo adentro
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 7 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.