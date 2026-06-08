Havanna cerró una alianza de mediano plazo con Lionel Messi para desarrollar una nueva línea de alfajores vinculada al futbolista mientras avanza con un objetivo más amplio: ganar terreno en mercados donde el producto todavía tiene una presencia limitada. La empresa busca apoyarse en el alcance global del capitán de la Selección Argentina para acelerar su llegada a regiones como Asia y Medio Oriente .

En la primera etapa, desarrollada para el comienzo del Mundial, la empresa contempla el lanzamiento de un pack de 10 mini alfajores de chocolate, con una producción inicial de 250.000 unidades.

“ El primer desembarco va a ser este jueves en Argentina, pero ya estamos corriendo para adaptar todo para Estados Unidos y, en una segunda medida, para Europa. Se trata de una edición especial, no es el mismo alfajor que tenemos en los locales. La idea es seguir desarrollando distintos alfajores con Messi a lo largo del tiempo ”, dijo Martín Zalazar, gerente de Marketing de Havanna.

La compañía considera que el acuerdo puede convertirse en un puente para poner un pie en nuevos mercados y ampliar su presencia en aquellos donde la marca todavía tiene un desarrollo incipiente. Entre ellos aparecen países de Asia y Medio Oriente, regiones que forman parte de los planes de expansión que la empresa viene trazando desde hace algunos años.

“Como todo lo que toca Leo, somos muy optimistas en cuanto a los resultados de esta alianza. Entendemos que nos abre negocios no solamente a nivel local, que lo damos por descontado, sino en el exterior . Su cara está por todos lados. De hecho, ya hemos tenido algunas consultas de producto en China y en Hong Kong , que son los mercados que seguramente nos sorprendan”, agregó.

De tal modo, la compañía prevé concentrar la producción de esta nueva alianza en su planta de Mar del Plata desde donde proyecta abastecer al país y a la región. Por su parte, la planta que desarrolló en Valencia, España, y que en los próximos días comenzará a estar operativa, contempla abastecer los mercados de Europa y Asia.

Havanna comenzó su internacionalización en 2003 cuando fue adquirida por el fondo de inversión privado Inverlat, actual dueño de la marca. Hoy la empresa tiene más de 500 locales entre propios y franquicias: 280 en la Argentina y 230 en el exterior (Brasil, Perú, Paraguay, Chile, España y Bolivia). Además, tiene operaciones de distribución en los Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Taiwán, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Colombia.

En lo que va del año, Havanna abrió cinco locales en el país y proyecta 15 aperturas más durante 2026. Sin embargo, su CEO, Alan Aurich advirtió que, debido al aumento en el costo de construcción, están “siendo muy cuidadosos con los nuevos locales que abrimos”, dijo.

“Estamos trayendo maquinaria nueva a nuestra fábrica y abriendo una en España para abastecer ese y nuevos mercado”, sostuvo. De tal modo, la compañía proyecta aumentar su capacidad productiva en un 10% en la Argentina, tras una inversión aproximada de u$s 10 millones.

Actualmente, Havanna elabora unos 100 millones de productos anuales, entre alfajores, Havannets y chocolates.