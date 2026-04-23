Durante años, millones de mexicanos pensaron que con tener su pasaporte vigente y todos sus papeles en regla era suficiente para salir del país sin inconvenientes. Sin embargo, esa idea acaba de cambiar con una nueva disposición oficial. El Gobierno de México confirmó una medida que ya está causando impacto en todo el país: aparecer en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias podrá ser motivo suficiente para que las autoridades impidan la salida del territorio nacional, incluso si el pasaporte está vigente y sin ninguna irregularidad. A partir de ahora, tener una deuda por pensión alimenticia podría convertirse en un obstáculo legal para viajar al extranjero, y la reforma ya avanza para aplicarse en todo México. La modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada por unanimidad en el Senado con 86 votos a favor, luego de recibir el respaldo de la Cámara de Diputados, y fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El eje central de esta medida es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una nueva herramienta que funcionará como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Su función será identificar y concentrar en tiempo real la información de personas deudoras y acreedoras alimentarias con resoluciones judiciales firmes. Esa información estará disponible para distintas autoridades del país, con el objetivo de validar trámites y aplicar restricciones cuando corresponda. Además, la base de datos se alimentará directamente con información proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, por lo que solo incluirá casos respaldados por resoluciones judiciales. Las autoridades advirtieron que esta reforma traerá consecuencias concretas para quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias. También quedarán limitadas otras actividades y derechos, entre ellos: La implementación de esta medida tiene una razón de fondo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 padres divorciados en México incumplen con el pago de la pensión alimenticia. Frente a este panorama, las autoridades buscan endurecer las sanciones para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir manutención. Tanto la Constitución mexicana como la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que la pensión alimenticia no es opcional, sino un derecho fundamental. Por ello, el Estado endurece las medidas incluso al punto de impedir que un deudor alimentario salga del país