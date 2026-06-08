Los servicios financieros están cambiando en la Argentina. Cada vez más fintech se convierten en bancos, con el objetivo de expandir sus productos y ofrecer intermediación financiera. El último jugador en dar ese paso fue Cocos, cuya compra del Banco Voii fue aprobada el viernes por el Banco Central.

Así, el Alyc que alcanzó dos millones de usuarios en 2025 avanza en su camino para expandir su oferta de productos y servicios financieros, entre ellos créditos, cuentas sueldo, cajas de ahorro, plazo fijos y compraventa de dólar oficial.

Con u$s 2000 millones en activos bajo administración y un segmento corporativo que incluye a 2300 empresas, la compañía fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar quedó a un paso de obtener la licencia bancaria. El traspaso de las acciones está previsto para finales de junio.

Según la información a los mercados que presentó Voii el viernes, la transacción se acordó con el traspaso de 551.431.730 acciones ordinarias nominativas no endosables con un valor nominal de un peso ($ 1) cada una, representativas del 99,9388% de la sociedad.

Los vendedores de Voii, según lo informado al mercado, son Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Roberto Grenón, este último titular de Nexfin. Arroyo Ubajay es una firma de inversiones y desarrollos inmobiliarios, El grupo había comprado en 2014 la licencia de lo que hoy es Voii a MBA Lazard Banco de Inversiones S.A., según lo recuerda la propia firma en su página web.

Competencia

“La aprobación es un paso clave para construir un sistema financiero más competitivo e innovador. Nos permite ampliar nuestro alcance, contribuir al crecimiento del mercado y seguir acercando soluciones simples y eficientes a cada vez más personas y empresas”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

La compañía anunció que ofrecerá a sus clientes cuentas bancarias, acceso al dólar oficial, herramientas de ahorro, medios de pago y alternativas de financiamiento para individuos y empresas.

Uno de los productos “estrella” que impulsarán será el plazo fijo web, que ya es ofrecido por Voii y permite que clientes de otros bancos coloquen depósitos con un click en la entidad, a tasas más altas de las que ofrece el mercado.

Además, buscarían otorgar créditos a sus usuarios que abran una caja de ahorro en el nuevo banco. No descartan, incluso, emitir en el futuro Obligaciones Negociables para fondear esas líneas de préstamos, informaron a El Cronista fuentes al tanto de la operación.

Cocos apuesta a competir en un segmento 100% digital con jugadores como Revolut y con Mercado Pago, que también espera por una licencia bancaria: el neobanco europeo compró Banco Cetelem, de BNP Paribas, mientras que la compañía fundada por Marcos Galperin tramita una autorización regulatoria para su marca.

La compañía prevé llevar adelante un proceso de integración operativa del banco de forma gradual, con foco en sostener la experiencia de usuario que caracteriza a la plataforma y ampliar sus capacidades en una nueva etapa de crecimiento. Este proceso estará acompañado por inversiones en tecnología, desarrollo de producto y educación financiera.

Un negocio que crece

Según sus estados financieros de 2025, presentados en mayo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía alcanzó ingresos por u$s 49,7 millones, un 75% más que el año anterior. En 2021, su primer año de operación, esos ingresos eran de u$s 1,5 millones.

Durante el último período, alcanzó un EBITDA ajustado de u$s 25 millones, un patrimonio neto superior a u$s 45 millones y más de u$s 2000 millones en activos bajo administración, consolidando cinco años consecutivos de crecimiento. En términos anualizados, sus ingresos ya superan los u$s 70 millones.

El dato del patrimonio neto cobra relevancia en el contexto actual del mercado de capitales. La CNV dictó una Resolución General que exige a los Alyc la remisión mensual de las tenencias diarias de moneda extranjera correspondientes a su cartera propia, al tiempo que deberán presentar, dentro de los ocho días hábiles de finalizado cada mes, la información sobre indicadores de liquidez y de apalancamiento.

Fondos de inversión

Uno de los principales motores de crecimiento en 2025 fue Cocos Asset Management, la unidad de fondos comunes de inversión de la compañía, que superó los u$s 1200 millones bajo administración, un crecimiento que le permitió actuar como colocador en más de treinta emisiones de deuda corporativa.

“Fue el mejor año en nuestra historia y, al mismo tiempo, una validación del modelo que venimos construyendo desde el inicio: una compañía financiera enfocada en producto, rentable y con capacidad de escalar”, señaló Mindlin.

“Pocas empresas del sector hacen públicos sus estados contables. Nosotros elegimos hacerlo porque ser transparentes es lo que nos trajo hasta acá. Hoy somos casi 200 personas trabajando para resolver necesidades reales, simplificar las inversiones y contribuir a un mercado de capitales más grande”, afirmó Ariel Sbdar, CEO y otro de los cofundadores de Cocos.