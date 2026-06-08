Esta semana se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presente la tan esperada declaración jurada de bienes correspondiente a 2025. El presidente Javier Milei aseguró, semanas atrás, que dicha documentación iba a despejar todas las dudas que surgieron por las causas que investiga la Justicia en torno al crecimiento patrimonial del ministro-coordinador.

“Manuel ya tiene los números. Los tiene, eso no es un problema", apostó el jefe de Estado en una entrevista que dio luego de que la senadora Patricia Bullrich apurara al funcionario para que presente la declaración. Ya pasó un mes desde entonces .

Luego de que se desencadenara el revuelo judicial por la adquisición de inmuebles de Adorni y sus viajes al exterior, la Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar la declaración jurada hasta el 31 de julio .

No obstante, tal como anticipó El Cronista, la fecha que estimaron como posible iba en coincidencia con el comienzo del Mundial, que oficialmente se inaugura el jueves.

Probablemente sume al núcleo duro. Para el votante libertario, esta imagen refuerza la narrativa de la lealtad. NA

Desde el entorno del ministro reconfirmaron que será antes del próximo lunes 15 de junio , que es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. “Probablemente sea esta semana”, reconocieron en ese sentido en diálogo con este medio.

Tanto el Presidente como su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldaron fuertemente a Adorni en su cargo como jefe de Gabinete tras la oleada mediática que se disparó por las posibles inconsistencias que surgieron de los gastos e ingresos del exvocero presidencial.

El tema fue diluyéndose de la agenda a medida que la Justicia dejó de mover las causas. La gran mayoría recayeron en el juzgado federal de Ariel Lijo, el excandidato de Milei para juez de la Corte Suprema cuyo pliego rechazó el Senado.

Desde el Gobierno reconocieron, en estricto off the record, que el avance de los expedientes de Adorni en Comodoro Py lo interpretaron como reacción al ascenso del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el hecho de que no asumiera Guillermo Montenegro.

“ Es mejor que nos presionen tres meses a que el resto de la gestión ”, asumieron las fuentes. “Sabíamos que esto iba a pasar”, añaden.

No obstante, desde distintos despachos descartan estar al tanto del contenido de la declaración jurada y aseguran que Adorni está preparándola con su equipo legal personal y no en colaboración con las arcas judiciales del Gobierno .

En tanto, el ministro Mahiques y el juez Lijo compartirán un viaje a París en los próximos días. Puntualmente, el viaje tiene lugar entre el 15 y el 19 de junio en el marco de la convocatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La delegación de jueces también incluye al juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, para aplicar ante el organismo los avances de las causas por lavado de dinero. A su vez, asistirán funcionarios del Banco Central, de ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Entre el Mundial, el viaje judicial y la declaración jurada, el Gobierno afronta una semana clave que se coronará con la reunión de la Mesa Política este jueves. La reunión de alto voltaje será clave para medir el pulso de la agenda legislativa que se viene y, de paso, ordenarse frente a las internas que se desataron por los pliegos de los jueces durante la semana pasada.

Mientras la comitiva liderada por Mahiques y Lijo prepara las valijas para exponer ante el GAFI en París —una vidriera internacional donde el país busca mostrar fortaleza institucional contra el lavado—, las espadas políticas de Milei intentarán blindar la gestión local.

En el Gobierno sospechan que el “fuego amigo” judicial no cesará del todo, pero apuestan a que la presentación de Adorni desinfle el sustento técnico de las denuncias antes de que los tribunales entren en el letargo del invierno .

Con el inicio del Mundial como lógico distractor de la agenda mediática, en Balcarce 50 confían en que la combinación de los números de Adorni sobre la mesa y ponga un manto de tregua temporal.