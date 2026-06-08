Adorni ultima su DD.JJ. para esta semana, entre el debut del Mundial y un viaje judicial a París
Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que la declaración jurada se podría conocer esta semana. En el medio, el arranque de la competencia internacional, una reunión clave en Rosada y una cita por lavado de activos.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.