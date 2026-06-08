La tradición culinaria asturiana asegura que el secreto para lograr un arroz con leche más cremoso no está solo en los ingredientes, sino en la técnica. Según cocineros y especialistas, el proceso no debería comenzar directamente con leche, sino con una primera cocción en agua, un paso que mejora notablemente la textura final.

Este postre clásico, también muy presente en la cocina argentina, parece simple, pero requiere atención a ciertos detalles. La cocción inicial en agua permite que el arroz se hidrate de forma pareja y libere su almidón antes de incorporar la leche.

Además, las recetas tradicionales recomiendan agregar el azúcar hacia el final, ya que si se incorpora antes puede dificultar la cocción del grano.

En preparaciones que necesitan tiempo y control, el tipo de olla también influye en el resultado. En ese contexto aparecen opciones pensadas para este tipo de recetas, como la que ofrece Hudson en su nueva línea Granito.

Se trata de una propuesta diseñada para la cocina cotidiana, con superficie antiadherente que facilita elaboraciones prolongadas como guisos o arroces, además de mangos de agarre seguro y materiales libres de PFOA, plomo, cadmio y BPA . Esto garantiza que los productos son seguros para la salud y no liberan sustancias químicas tóxicas ni metales pesados al entrar en contacto con los alimentos, las bebidas o el calor.

Estos son los ingredientes necesarios para la preparación

1 taza de arroz de grano corto

2 tazas de agua

1 litro de leche entera

100 g de azúcar

1 rama de canela

Cáscara de limón (sin parte blanca)

1 pizca de sal

Opcional: 1 cucharada de manteca o un chorrito de crema.

Cómo prepararlo paso a paso

Colocar el arroz en una olla junto con el agua y una pizca de sal. Cocinar a fuego medio hasta que el líquido se absorba y el grano comience a ablandarse. Este primer paso permite que el arroz libere sus almidones y siente la base de la textura cremosa.

Juan Braceli, chef, y los secretos para el arroz con leche perfecto: “Lleva una rama de canela, 1 litro de leche y 120 gramos de arroz doble carolina” Fuente: Shutterstock

Una vez que el arroz esté parcialmente cocido, incorporar la leche caliente junto con la canela y la cáscara de limón. Llevar la preparación a fuego bajo y cocinar lentamente, revolviendo de forma constante para evitar que se pegue y para favorecer que el almidón se siga liberando.

Cuando el arroz esté tierno y la mezcla haya espesado, agregar el azúcar. Continuar la cocción unos minutos más hasta integrar bien. Si se busca un resultado más cremoso, se puede sumar manteca o un poco de crema al final.

Retirar del fuego, dejar reposar y servir tibio o frío. Con el reposo, el postre terminará de tomar cuerpo y los sabores se integrarán mejor.