El Gobierno fue al Congreso a defender el proyecto de ley del Súper RIGI para atraer inversiones. Durante la exposición, Daniel González, secretario coordinador de energía y minería dentro del Ministerio de Economía, reveló nuevos datos sobre el actual esquema RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones). Hubo críticas y cruces con diputados de la oposición acerca de cuáles serán los sectores beneficiados, la generación de empleo y la articulación con proveedores industriales nacionales.

Durante la presentación el miércoles pasado en la cámara de Diputados, González reveló los últimos números del RIGI. Desde que se aprobó, a mediados del 2024, se presentaron 39 proyectos de inversión, por un monto total de u$s 138.000 millones. En caso de que se aprobaran todos, implicará la creación de 179.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) y el incremental de exportaciones por u$s 41.000 millones. Las presentaciones se concentraron en energía y minería: 20 fueron en minería, 13 en hidrocarburos, 3 en energía eléctrica, 2 en industria y 1 en infraestructura.

Escuchá el capítulo completo