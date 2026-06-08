La publicación de Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV enfocada en la inteligencia artificial y la custodia de la persona humana, termina de consolidar una discusión que hasta hace poco parecía limitada al ámbito tecnológico. Y, en cierto modo, también confirma algo que desde hace años unos pocos venimos advirtiendo: el verdadero desafío de la IA nunca fue únicamente técnico, sino profundamente humano.

Desde hace tiempo sostengo que la inteligencia artificial no puede analizarse solo desde la productividad o la automatización. Reducir la conversación a cuánto trabajo ahorra o cuánta eficiencia genera es mirar apenas una parte del fenómeno. La pregunta importante siempre fue otra: qué tipo de sociedad estamos construyendo a partir de estas herramientas.

Por eso me resulta significativo que ahora sea una institución con la influencia global y simbólica de la Iglesia la que ponga este tema en el centro de la agenda pública. La encíclica reconoce algo fundamental: estamos atravesando una transformación cultural mucho más profunda de lo que queremos admitir.

El verdadero desafío de la IA nunca fue únicamente técnico, sino profundamente humano. Imagen: archivo. AndreyPopov

En varias oportunidades hablé de cómo la IA está dejando de ser solamente una herramienta para convertirse en una infraestructura invisible que empieza a mediar decisiones humanas, vínculos sociales e incluso nuestra forma de interpretar la realidad. Y eso cambia completamente la escala del debate. Es una postura que vengo sosteniendo con firmeza en diferentes espacios globales. No nos enfrentamos a un dilema meramente operativo; nos encontramos ante la encrucijada civilizatoria y dictatorial que la encíclica ilustra con maestría a través de la díada entre Babel o Jerusalén.

Durante los últimos años vimos una carrera desenfrenada por implementar inteligencia artificial en todos los sectores posibles. Muchas organizaciones avanzaron impulsadas por el miedo a quedarse atrás más que por una estrategia clara. El problema es que cuando la adopción tecnológica ocurre sin reflexión, sin cultura de datos y sin criterios éticos sólidos, la innovación puede transformarse rápidamente en un factor de deterioro humano y organizacional.

En ese sentido, Magnifica Humanitas valida una preocupación que vengo compartiendo sostenidamente: la IA no es neutral. Toda tecnología incorpora decisiones humanas, prioridades humanas y también limitaciones humanas. Detrás de cada algoritmo hay criterios de diseño, sesgos, intereses económicos y modelos culturales. Pensar que estos sistemas operan por fuera de valores éticos es una ilusión muy peligrosa.

También celebro que el documento no caiga en posiciones extremas. Ni el tecnopesimismo absoluto ni la fascinación ciega ayudan a construir una conversación sana y madura. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para mejorar la vida de las personas: puede acelerar diagnósticos médicos, democratizar acceso al conocimiento, optimizar recursos y generar nuevas oportunidades económicas. Pero al mismo tiempo amplifica la desinformación, profundiza desigualdades y erosiona capacidades humanas esenciales si se implementa sin responsabilidad ética y sin regulación.

Hay una idea que repito frecuentemente y que la encíclica parece reforzar con claridad: toda transformación tecnológica es también una transformación humana. La discusión sobre IA ya no pertenece solamente a ingenieros o empresas tecnológicas. Involucra a educadores, gobiernos, filósofos, líderes sociales y a cualquier persona que se pregunte qué lugar queremos darle a la tecnología dentro de nuestras vidas.

Porque el problema nunca fue si la inteligencia artificial va a avanzar. Eso ya está ocurriendo. La verdadera discusión es si vamos a ser capaces de desarrollar, regular y utilizar esa tecnología sin perder de vista aquello que nos hace humanos.

Vivimos un momento de superficialidad, de liquidez social, donde la velocidad reemplaza rápidamente a la reflexión. En inteligencia artificial, eso es especialmente riesgoso. Solemos decir que los modelos “alucinan”, pero quizás la mayor alucinación contemporánea sea creer que podemos construir sistemas cada vez más poderosos sin discutir seriamente sus consecuencias culturales y sociales.

Por eso creo que Magnifica Humanitas tiene relevancia más allá del plano religioso. Si lo miramos con la suficiente humildad, funciona como un llamado a la reflexión global. Y también como una confirmación de que la conversación sobre inteligencia artificial finalmente empezó a salir del laboratorio para instalarse donde siempre debió estar: en el centro del debate sobre el futuro de la humanidad.