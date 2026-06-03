Acceder a una vivienda propia se volvió cada vez más complejo por el aumento sostenido de los costos de construcción. En ese contexto, nuevas propuestas habitacionales comenzaron a despertar interés entre quienes buscan opciones más económicas y rápidas para concretar un proyecto inmobiliario.

Entre las alternativas que ganan visibilidad aparecen las casas prefabricadas provenientes de China, un modelo constructivo que ya comenzó a comercializarse en Argentina. Su principal atractivo radica en la combinación de menores costos iniciales y tiempos de montaje considerablemente más cortos que los de una obra convencional.

Cómo son las viviendas modulares que se instalan en pocas horas

Estas unidades se fabrican mediante estructuras de acero galvanizado combinadas con paneles especialmente diseñados para mejorar el aislamiento térmico y agilizar el proceso de armado. Los modelos disponibles ofrecen distintas dimensiones y pueden adaptarse a las necesidades de cada familia.

Estas casas modulares pueden quedar completamente ensamblados en apenas diez horas (Fuente: Mercado Libre).

Dependiendo de la configuración elegida, las viviendas pueden entregarse con espacios funcionales ya definidos, además de incluir instalaciones básicas, aberturas con doble vidrio y diversos elementos de equipamiento. Uno de los aspectos que más llama la atención es la rapidez del sistema: algunos fabricantes sostienen que determinados módulos pueden quedar completamente ensamblados en apenas diez horas una vez preparada la base donde serán instalados.

Cuánto cuestan y qué aspectos conviene tener en cuenta

El precio de estas construcciones parte de valores cercanos a los 931.000 pesos por metro cuadrado, una cifra que se ubica por debajo de los costos habituales de una vivienda edificada mediante métodos tradicionales. La diferencia puede representar un ahorro significativo en proyectos de mediana o gran escala.

EL costo se ubica por debajo de los habituales de una vivienda tradicional (Fuente: archivo). Mercado Libre

Sin embargo, especialistas advierten que el presupuesto inicial no contempla algunos gastos adicionales que pueden impactar en el valor final. Entre ellos aparecen el transporte internacional, los costos aduaneros, la logística dentro del país y los trabajos necesarios para acondicionar el terreno.

ddemás, las normativas vinculadas a este tipo de construcciones varían según cada jurisdicción y muchas veces las viviendas modulares no encajan dentro de los esquemas tradicionales de financiamiento hipotecario, un aspecto que los compradores deben analizar antes de avanzar con la inversión.