Tiene un salario mínimo de U$S 2000, un costo de vida bajísimo y es el destino perfecto para emigrar de Argentina

Emigrar es una de las decisiones más complejas que puede tomar una persona. Pocos países pueden brindar estabilidad económica o bienestar laboral y social, objetivos muy buscados por quienes deciden irse a otro país.

En Argentina, un alto número de jóvenes de entre 18 y 30 años eligen nuevos horizontes para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

En ese marco, un país oceánico se destaca por su salario mínimo y su costo de vida muy bajo, lo que lo convierte en una alternativa indispensable para emigrar.

Horóscopo chino: los 3 signos que deberán hacerse cargo y enfrentar su karma en 2024, según Ludovica Squirru

Trabajar en Uruguay: qué requisitos debo cumplir si quiero buscar empleo para la temporada de verano 2024

Emigrar desde Argentina: el país que atrae por sus condiciones de vida excepcionales y su salario mínimo de más U$S 2000

Hace muy poco tiempo, Australia ingresó entre los 10 mejores países del mundo en el índice de Desarrollo Humano. Este país resalta por sobre otros por ser un lugar en el que se consigue empleo de forma segura y rápida, por eso, las personas que buscan emigrar lo eligen con frecuencia.

Australia se posicionó como uno de los mejores países para emigrar, trabajar y tener gran capacidad de ahorro. (Fuente: archivo)

Además, otro de los aspectos que resaltan es el fácil acceso a la vivienda y sus elevados salarios que, en la gran mayoría de los casos, escala por encima de los U$S 2000 en mano , y su bajo gasto costo de vida que, por lo general, no sobrepasa los U$S 1300 por mes.

Alojamiento : en promedio, un alquiler en las ciudades de Australia ronda los U$S 700.

Supermercado : la compra mensual de artículos para el hogar no supera los U$S 254 en los hogares australianos de clase media.

Transporte : se tienen una media de gasto de U$S 127 por mes.

Gustos personales: U$S 165.

Emigrar: las 3 opciones para vivir en el exterior que tienen los trabajadores digitales

Emigrar: cómo y dónde buscar trabajo en hotelería para la temporada de invierno en Europa

Emigrar a Australia: ¿cuál es el salario mínimo en el 2023?

Según datos aportados por el gobierno australiano, desde el 1 de julio del 2023, la hora de trabajo mínima alcanza los U$S 14,78; mientras que por una jornada laboral de 38 horas semanales se obtienen U$S 516,89.

Sin embargo, la realidad del país marca que los sueldos por hora rondan entre los U$S 16 y U$S 19, muchas personas que deciden emigrar a Australia suelen optar por trabajar la mayor cantidad de horas posibles, entre 40 y 60 horas semanales, sumando horas extras y fin de semana.

Por lo que, si tomamos un promedio de U$S 19 la hora de trabajo por 40 horas semanales, el sueldo bruto mensual es de U$S 3053, al que se le aplica la quita del 15% de impuestos, dejando un sueldo neto (en mano) de U$S 2595.