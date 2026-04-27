Uno de los requisitos fundamentales para visitar Estados Unidos es poseer una Visa, la cual facilita el ingreso y la permanencia en el país. Este documento es obligatorio para los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al territorio estadounidense. Sin embargo, es importante destacar que ciertos ciudadanos están exentos de este requisito y pueden ingresar legalmente a EE. UU. sin visa. Gracias a un acuerdo internacional establecido por el país norteamericano, turistas o emigrantes de determinadas naciones tienen la posibilidad de permanecer hasta 90 días sin necesidad de este documento. El Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) permite a los ciudadanos de 41 países acceder al territorio estadounidense sin la necesidad de una visa, independientemente de la vía de ingreso. Los motivos que justifican esta modalidad incluyen turismo vacacional, actividades comerciales, tratamientos de salud y educación, entre otros. Esta opción de ingreso está diseñada para agilizar el proceso de entrada a los Estados Unidos, así como para disminuir los tiempos y costos asociados al viaje. No obstante, si se pretende permanecer más de 90 días en el país o obtener un empleo legalmente, será necesario solicitar una visa correspondiente. Ser ciudadano de un país que participe en el VWP.Contar con un pasaporte electrónico válido, con una vigencia mínima de 6 meses posterior a la fecha de salida de los Estados Unidos.Completar y obtener una autorización de viaje electrónica (ESTA) antes de viajar a los Estados Unidos.No tener antecedentes penales ni haber sido rechazada una visa estadounidense anteriormente.No padecer enfermedades contagiosas. La solicitud de ESTA puede realizarse en línea a través del sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). Los ciudadanos de diversas naciones podrán viajar a Estados Unidos sin la necesidad de obtener un visado. Es importante señalar que, aunque México no forma parte del Programa de Exención de Visado (VWP), aquellos que posean un pasaporte o nacionalidad de los países incluidos en este programa podrán beneficiarse de esta facilidad. A continuación, se presenta la lista de países cuyos ciudadanos pueden disfrutar de este privilegio: Alemania Andorra Australia Austria Bélgica Brunei Chile Corea del Sur Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Israel Irlanda Italia Japón Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa San Marino Singapur Suecia Suiza Taiwán