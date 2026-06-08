El plan de 7 pasos para resolver deudas de préstamos y tarjetas de crédito de los economistas de la UBA
Mientras los bancos elaboran salvatajes para familias y empresas que ingresan en situaciones de irregularidad, los especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA explican qué hacer cuando uno cae en mora.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.