En esta noticia Búsqueda de cobertura cambiaria

El Gobierno buscará extender la duration de la deuda en pesos cuando enfrente este miércoles la primera licitación de junio, donde vencerán títulos por $ 5,1 millones, casi en su totalidad en manos privadas.

El mercado espera que los refinanciará sin mayores dificultades, dada la abultada liquidez y los depósitos en pesos que tiene el Tesoro. Con ese objetivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció este lunes un menú integrado por bonos CER / Tamar, dólar linked y títulos soberanos hard dólar.

El Tesoro buscará prolongar vencimientos hasta 2030. Los instrumentos que ajustan por CER o por Tamar, la tasa de los plazo fijos mayoristas, tienen fecha a diciembre de 2028, diciembre de 2029 y junio de 2030.

El gran ausente del próximo test serán las Lecap, las letras a tasa fija. El Gobierno apuestan a que la desinflación será aún más rápida de lo que tiene previsto el mercado.

El Tesoro cuenta con depósitos en el BCRA por $ 12,6 billones, un colchón significativo en caso de que el rollover no alcance el 100%. A esto se suma la abundancia de pesos en el sistema, reflejada en una tasa de caución operó hoy por debajo del 20%. “Estos vencimientos no lucen abultados, más aún considerando que la liquidez tanto del Tesoro como del sistema sigue siendo holgada”, consignó PPI.

“No esperamos que el Tesoro tenga que convalidar premios significativos para asegurar el rolleo total de los vencimientos, ni que tenga problemas para hacerlo, tanto por el tamaño relativamente bajo de los pagos —en comparación con licitaciones recientes, que venían siendo cerca del doble— como por el nivel de liquidez disponible”, aseguró, por su parte, Valentín Gomez García, Analista de Research de Adcap Grupo Financiero.

En la rueda de este lunes influyó no sólo la expectativa por la licitación, sino también por el dato de inflación que divulgará el Indec el próximo jueves. “En la curva pesos, hoy se notó mucha más venta de la curva CER 2027 y 2028 y estimamos que se debe a dos factores: a) el IPC de CABA arrojó 2,1% lo cual es un buen proxy para el IPC nacional cerca del 2% y b) hoy se anunció la licitación del Tesoro, por lo que pueden haber llegado a haber ventas para reponer más barato en la licitación”, aseguró Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de junio:



➡️ Licitación



✅ CER/TAMAR



15/12/28 (TXMD8) - nuevo

14/12/29 (TXMD9) - nuevo

28/6/30 (TXMJ0) - nuevo



✅ Dólar Linked



31/08/26 (D31G6) - nuevo

15/12/28 (TZVD8) - nuevo



✅ Hard Dólar:… pic.twitter.com/NK2mq8AX5c — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 8, 2026

Búsqueda de cobertura cambiaria

Los instrumentos dólar linked volverán a ser protagonistas en esta licitación, dado que recientemente creció la demanda por ellos. Allí, Caputo pondrá a disposición el título más corto de la licitación, que vence el 31 de agosto de 2026. La otra opción, en tanto, se extiende hasta diciembre de 2028.

“Una mayor oferta de cobertura cambiaria podría ayudar a canalizar parte de la demanda por moneda dura observada durante la semana pasada”, agregó Gomez García.

Respecto de los Bonares, el Gobierno ya completó el cupo de u$s 2000 millones del AO27. Todavía le queda un remanente por licitar de u$s 665 millones del Bonar 2028, cuya mayor parte podría colocar el miércoles.