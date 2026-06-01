Los sectores que buscan trabajadores en España y no exigen saber el idioma.

Alemania lleva años arrastrando una de las crisis de mano de obra más severas de Europa occidental. Su población envejece, sus trabajadores se jubilan y los sectores industriales, logísticos y de la construcción no encuentran relevo suficiente en el mercado local.

La respuesta del país se basa en buscar trabajadores fuera de sus fronteras, y hacerlo con condiciones atractivas para los candidatos, que van mucho más allá del salario. En este marco es que la plataforma EURES tiene activas en este momento más de 640.000 vacantes laborales en Alemania.

De ellas, más de 6.000 incluyen alojamiento gratuito, un beneficio pensado para facilitar el traslado de trabajadores que quieran empezar de cero en el país centroeuropeo.

Alemania busca trabajadores y estas son sus exigencias. Pixabay

Qué sectores buscan trabajadores en Alemania y qué condiciones ofrecen

Las vacantes disponibles abarcan perfiles muy distintos, con especial demanda en industria, logística, construcción, automoción y montaje industrial.

El salario mínimo en Alemania se sitúa actualmente en torno a los 2.054 euros brutos mensuales, pero varias de las ofertas publicadas en EURES lo superan con claridad. En áreas como la electricidad industrial, la mecánica CNC o la reparación de vehículos, los salarios netos pueden alcanzar los 3.000 euros mensuales.

Estos son algunos de los puestos con mejores condiciones actualmente disponibles en la plataforma:

Operario de producción en Nördlingen: contrato indefinido, 2.400 euros netos iniciales , incentivos por rendimiento y alojamiento individual por 600 euros mensuales con gastos incluidos.

Electricista industrial: contrato indefinido, desde 2.800 euros netos , alojamiento organizado por la empresa y ayuda de 250 euros para el desplazamiento inicial.

Carrocero o chapista en Nördlingen: contrato indefinido, mínimo de 3.000 euros netos y un plus del 25% sobre las horas extra.

Montador de muebles en Würzburg: contrato fijo, desde 1.800 euros netos, alojamiento individual y viaje inicial pagado por la empresa.

Estas son las áreas en donde más trabajadores se necesitan en Alemania. Freepik

Las posiciones para trabajar en Alemania con todo incluido que no exigen idioma

Una de las dificultades más repetidas de trabajar en Alemania es la barrera del idioma. Sin embargo, aunque algunas vacantes de EURES exigen un nivel avanzado de alemán, muchas otras aceptan candidatos con conocimientos básicos o incluso sin ningún dominio del idioma.

Ese es precisamente el perfil más demandado: trabajadores con experiencia práctica en sectores industriales o logísticos, independientemente de su nivel lingüístico.

Según la información publicada por HuffPost España y Executive Digest, las propias empresas alemanas asumen parte de la integración de los trabajadores extranjeros, incluyendo en algunos casos apoyo con el alojamiento y la incorporación.

Cómo postularse para trabajar en Alemania sin necesidad de viajar primero

Quien quiera acceder a estas ofertas desde España no necesita solicitar ningún permiso de trabajo. España y Alemania son países de la Unión Europea, por lo que existe libre circulación de trabajadores. El proceso de solicitud se realiza íntegramente desde España, a través del portal oficial de EURES accesible desde la web del SEPE.

La documentación básica recomendada antes de postularse es: DNI o pasaporte en vigor, Tarjeta Sanitaria Europea, currículum actualizado e informe de vida laboral o formulario U1 para acreditar las cotizaciones en España.

Una vez en el portal, basta con usar el buscador filtrando por país y por condición específica para acceder a las vacantes activas.

En la mayoría de los casos, tanto la entrevista con el reclutador como la firma del contrato se realizan por videoconferencia, sin necesidad de desplazarse hasta que el contrato esté cerrado.