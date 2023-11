Emigrar: el país europeo que busca empleados argentinos y ofrece sueldos de casi u$s 5000

El proyecto de emigrar y trabajar en un país europeo ahora es posible. Una gran cantidad de profesionales de la salud tienen una oportunidad única de poder tener una nueva vida fuera de Argentina.

En busca de una mejor calidad de vida y estabilidad económica, muchas personas se encuentran atentos a las ofertas laborales que surjen fuera del territorio nacional.

En esta ocasión, el país de las pastas y la pizza tiene las puertas abiertas para los médicos argentinos que quieran radicarse en una de las ciudades más lindas de su territorio.

Emigrar a la península italiana: la oportunidad única para profesionales de la salud

Italia es uno de los países más elegidos por los argentinos que están intentando comenzar de nuevo. Ahora, los profesionales de la salud tiene una tentadora propuesta para emigrar al país europeo.

Las personas que se dedican al área de salud son muy solicitadas en el mundo. La ciudad de Cefalú, en Sicilia, Italia, se encuentra en la búsqueda de personal médico para su hospital local, ofreciendo sueldos que están muy cerca de los u$s 5000.

Cefalú, en Sicilia, Italia, es una gran oportunidad para emigrar si sos un profesional de la salud. (Fuente: Pixabay)

Esta gran oportunidad de trabajo está destinada a especialistas en pediatría, neonatología, oncología, anatomía patológica y urgencia hospitalaria.

Para aplicar a estas oportunidades laborales es necesario contar con ciudadanía italiana, por lo que los argentinos que tengan doble nacionalidad tienen grandes chances de aplicar para emigrar. Las chances aumentan si, además, cuentan con la especialización médica correspondiente al trabajo solicitado.

Emigrar a Italia: ¿cuánto cobra el personal de salud en este país europeo?

Con sueldos promedio de u$s 50.000 anuales, los médicos en Italia perciben un salario promedio mensual de u$s 4400 y se los considera bien remunerados, si se tienen en cuenta que el sueldo promedio del país es de u$s 2995.

En paralelo, existen otras especialidades que son mejor remuneradas. El ranking es encabezado por los cirujanos plásticos con u$s 191.000 anuales, seguidos por los oftalmólogos (u$s 160.000) y los dentistas (u$s 148.000).