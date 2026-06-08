El sector aerocomercial sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que el Gobierno autorizara a la aerolínea paraguaya Paranair a operar servicios regulares de pasajeros y carga que conectan el norte argentino con Chile, Bolivia y Paraguay, fortaleciendo la conectividad regional sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

La medida, oficializada mediante la Disposición 9/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, fue publicada en el Boletín Oficial y se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional.

De esta manera, a partir del lunes 3 de agosto de 2026, Paranair comenzará a operar tres nuevas rutas regulares. Estas son:

Asunción (Paraguay) – Jujuy (Argentina) – Iquique (Chile), con 2 frecuencias semanales

Asunción (Paraguay) – Salta (Argentina) – Iquique (Chile), con 2 frecuencias semanales;

Asunción (Paraguay) – Viru Viru (Bolivia) – Jujuy (Argentina), con 4 frecuencias semanales.

A estas operaciones se sumará la reactivación de la ruta Asunción–Córdoba, un corredor de suma importancia para el tráfico corporativo y turístico entre ambos países.

Desde agosto, Paranair sumará vuelos entre Paraguay, Bolivia, Chile y las provincias de Salta y Jujuy

En lo que va de 2026, el sector aerocomercial argentino mantuvo su sendero de crecimiento con la incorporación de nuevas rutas internacionales, el desembarco de más operadores y una mayor actividad en los aeropuertos del país.

Según datos de la ANAC, el primer cuatrimestre de 2026 fue el mejor de la historia, con 17,9 millones de pasajeros movilizados entre enero y abril, es decir, un 5% más que el récord previo registrado en 2025.

Solo en abril transitaron por los aeropuertos del país 3,9 millones de pasajeros, mientras que enero marcó un máximo histórico mensual con casi 5 millones de usuarios.

En el último año se sumaron 62 conexiones nacionales e internacionales y continúan ampliando su presencia compañías como Arajet, Plus Ultra y World2Fly, en el marco de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno de Javier Milei.