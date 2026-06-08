Una localidad costera de la provincia de Buenos Aires fue elegida para competir en un prestigioso certamen internacional de turismo. Se trata del concurso Best Tourism Villages, una iniciativa global que busca reconocer a las mejores poblaciones rurales de todo el mundo.

Este concurso internacional turístico valora especialmente la conservación de la identidad cultural y las tradiciones locales de cada comunidad elegida. El jurado también premia el cuidado de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de una infraestructura que respete el medio ambiente.

El pueblo elegido para competir entre los más lindos del mundo

La competencia, que evalúa que el turismo genere empleo genuino, integre a los vecinos y mejore la calidad de vida de toda la población, posicionó a Mar de las Pampas como ganadora tras competir con más de cincuenta pueblos de diferentes provincias argentinas.

La localidad costera ubicada en el partido de Villa Gesell fue elegida por lograr una combinación única de bosque marino, playas amplias y un cordón de médanos que se mantiene protegido. Esta distinción le permitirá representar al turismo nacional frente a destinos de los cinco continentes en la fase final del certamen.

El pueblo se destaca principalmente por un diseño urbano sustentable que se adapta perfectamente a la geografía y a la naturaleza de la zona. En sus calles de arena predominan las construcciones bajas de madera y piedra que no dañan el hermoso paisaje visual del lugar.

Turismo Villa Gesell

Los turistas eligen este rincón costero porque ofrece tranquilidad, descanso absoluto y caminatas guiadas por senderos rodeados de grandes pinos y acacias. Además, el destino cuenta con paseos artesanales muy conocidos, espectáculos al aire libre y una gastronomía diversa que destaca los productos frescos de la región.

Los puntos más destacados de Mar de las Pampas

Mar de las Pampas pertenece al partido de Villa Gesell, un municipio ubicado en la zona este de la provincia de Buenos Aires. Esta comuna balnearia se encuentra a casi 400 kilómetros de Capital Federal. La región recibe cada año a millones de visitantes durante la temporada de verano y en los fines de semana largos.

La cabecera de este municipio fue fundada por el pionero Carlos Gesell, quien logró la hazaña de plantar árboles sobre las dunas móviles del lugar. Gracias a ese enorme esfuerzo familiar y comunitario, toda la zona costera cuenta hoy con frondosos bosques que frenan los vientos del mar.

Muy cerca de la zona residencial, hay una enorme reserva natural que cuida miles de hectáreas de dunas de la Costa Atlántica. Este espacio protegido resultó un factor clave para que los evaluadores seleccionaran al pueblo por sobre otras opciones turísticas del país. La comunidad local participa activamente en la limpieza de las playas y en la plantación de especies vegetales nativas.