En esta noticia

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del martes, 13 de enero de 2026.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te revelamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿A qué hora se juega a la quiniela hoy?

Los sorteos de la quiniela nacional y provincia se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 10.15 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).
Lotería

Últimos resultados de la Quiniela de Montevideo: los ganadores de este martes 13 de enero

Continuar leyendo
Lotería

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores del último sorteo del martes 13 de enero

Continuar leyendo
Sorteo

Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras del martes, 13 de enero de 2026

Continuar leyendo
Lotería

Quiniela de Santa Fe: estos son los ganadores del martes 13 de enero

Continuar leyendo
Sorteo

Resultados de la Quiniela de Córdoba del martes, 13 de enero de 2026

Continuar leyendo