Los últimos datos de inflación de alta frecuencia parecerían indicar que el ciclo existe en la inflación alcanzó su techo en marzo. Por otro lado, el Banco Central continúa comprando dólares y cerró un primer cuatrimestre récord. El Banco Central ya compró el 72% del objetivo planteado de u$s 10.000 millones. El gobierno tiene que seguir comprando dólares para hacer frente a su compromiso de deuda en moneda dura de los próximos años. Mientras tanto, la volatilidad cambiaria, de tasas de interés y de inflación, parecen apuntar a la baja en las próximas semanas y meses. Conversamos sobre la macro local y las inversiones con Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones y Ricardo Cavanagh, estratega de Itau.