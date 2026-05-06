Este martes, 5 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este martes, 5 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Carne suele aludir a deseos, necesidades básicas y la relación con el cuerpo. Puede reflejar hambre de placer, seguridad material o vitalidad. El estado de La Carne da pistas: fresca sugiere fuerza y abundancia; cruda o en mal estado puede señalar impulsos descontrolados, culpa o alertas sobre la salud. El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.