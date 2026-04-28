Miami Beach lleva décadas siendo mucho más que el clásico tour de compras en outlets o una postal de palmeras sobre el Atlántico. En 2026, el destino funciona como una experiencia integral donde diseño, diversidad, cultura y hospitalidad se combinan con una lógica cada vez más clara: atraer a un viajero que no solo busca disfrutar, sino también elegir mejor en qué gastar. Ese cambio se percibe casi sin esfuerzo: en la estética de los barrios, en la selección de hoteles y en una agenda cultural que no sigue tendencias, las anticipa. Libros como “South Beach: stories of a renaissance”, de Charles J. Kropke, Eleanor Goldstein y Joe Davis, retratan esta reconversión que ha hecho la ciudad y que hoy la posiciona como una de las mejores ciudades para vacacionar en el mundo, (puesto 26 en el ranking World’s Best Cities 2026, consolidándose como referente urbano global, según Resonance Consultancy). No obstante, detrás de esa transformación hay números concretos. Según datos del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, en 2024 el destino alcanzó un récord de 28,23 millones de visitantes, con un impacto económico superior a los u$s 22.000 millones. El turismo ya representa el 9% del PBI del condado. Pero el dato clave no es el volumen, sino el perfil: un visitante que gasta más porque encuentra más valor. En el hotel, en la mesa y en cada experiencia. En Miami Beach, el hotel dejó de ser un lugar de paso. Hoy es parte esencial del viaje. En Wynwood, el Moxy Miami Wynwood propone una experiencia vibrante y descontracturada de la línea de hoteles Marriot. No es solo un lugar para dormir: su concepto gira en torno a lo social. Lobby abierto, barras integradas, espacios de coworking y una programación constante de música y eventos generan una dinámica que invita a interactuar. Es un hotel pensado para viajeros que buscan movimiento, estética contemporánea y conexión con la escena creativa del barrio. Más cerca del mar, el Uma House by Yurbban South Beach ofrece otra cadencia. Aquí la experiencia es más pausada, con una propuesta que prioriza el confort sin estridencias. Terrazas con vegetación, piscina en rooftop y una arquitectura que aprovecha la luz natural construyen un clima relajado. Su ubicación es uno de sus grandes diferenciales: permite recorrer caminando desde Ocean Drive hasta Lummus Park, combinando playa, gastronomía y vida urbana sin necesidad de traslados. Es el tipo de lujo que no necesita exhibirse. Miami entendió que el lujo contemporáneo también pasa por el acceso a la cultura. El Pérez Art Museum Miami es una de las visitas imprescindibles. No solo por su colección (centrada en América Latina, el Caribe y el sur global) sino por la experiencia integral que propone: arquitectura abierta frente a la bahía, espacios verdes y una curaduría que dialoga con el contexto social y político de la región, pero también con la diversidad sexual. Visitarlo no es solo ver arte, es entender hacia dónde mira Miami. A pocas cuadras, el distrito Art Deco sigue marcando identidad. Sus edificios pastel, tipografías geométricas y líneas curvas no son solo una postal: son el resultado de una de las políticas de preservación urbana más exitosas de Estados Unidos, impulsada en los años 80 por Leonard Horowitz. Caminar por esa zona es recorrer una ciudad que entendió el valor de su propia historia. Y si hay un punto donde se siente el pulso creativo contemporáneo, ese es Wynwood Walls. Lo que comenzó como un proyecto de arte urbano se convirtió en un distrito cultural a cielo abierto. Murales de artistas internacionales, galerías independientes, diseño emergente y una energía que transforma cada visita en algo distinto. Es el lugar donde Miami deja de ser destino y se convierte en experiencia. La gastronomía es uno de los grandes motores del nuevo Miami. Ya no se trata solo de diversidad, sino de identidad: lugares con carácter propio donde la experiencia pesa tanto como el plato. La transformación de Miami para dejar de ser una bolsa de compras en el mapa no es una cuestión estética, se trata de un vuelco a una cultura más abierta y amigable no solo con el inmigrante sino con la aceptación del otro, por fuera de su orientación sexual. Por lo mismo es que el Miami Beach Pride dejó de ser solo una celebración para convertirse en uno de los grandes motores del destino y un punto de referencia para el mundo. La edición 2026 -a la que tuvo la ocasión de participar El Cronista-, con diez días de actividades, confirmó que las experiencias son el nuevo lujo. Shows en Lummus Park, activaciones en toda la ciudad y una agenda que combina arte, música y comunidad transforman a Miami Beach en un escenario abierto. El impacto se percibe en toda la ciudad: hoteles completos, alta demanda en restaurantes y una agenda que no da respiro. En este contexto, la elección de Miami como sede de la convención global de la Asociación Internacional de Turismo para LGBTQ+ (IGLTA) en 2027 refuerza su posicionamiento como uno de los destinos líderes del turismo LGBTQ+ a nivel mundial. Este segmento es clave para la economía ya que fue valorado en u$s 320.400 millones a nivel global en 2024 y se proyecta que alcance los u$s 579.200 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual del 6,8%, según Reports And Insights. En ese contexto, destinos como Miami Beach no solo atraen visitantes, capturan a un viajero con mayor poder de consumo, que prioriza experiencias, diseño y propuestas con identidad. El crecimiento del turismo, la consolidación del Pride, la evolución gastronómica y la apuesta cultural responden a una misma estrategia: atraer a un público que busca calidad, pero también sentido e identidad.