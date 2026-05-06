Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 5 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar tus ideas, alisar preocupaciones y cuidar tu imagen y autoestima. Si el peine está roto o se enreda, advierte tensiones o críticas; si lo usas con facilidad, indica soluciones simples y claridad mental. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.