El Gobierno aguarda por las señales de crecimiento que le den aire para sostener la imagen de un Javier Milei que comienza a deteriorarse. Con ese cuadro de situación, el economista de estrecho vínculo con el Presidente, Agustín Etchebarne, analizó en El Cronista Stream cuáles son los desafíos que enfrenta el Ejecutivo. Con respecto a la perspectiva de crecimiento, el especialista afirmó: “Estamos viviendo una transformación dura, pasando de un sistema económico cerrado, estatista y de deudas crónicas a uno que va a tener muchos menos impuestos, con una industria protegida y moderna”. Sin embargo, también advirtió que ese crecimiento industrial podría llegar con desempleo, producto del desarrollo tecnológico. En ese plan, el especialista hizo hincapié en una de las demandas del sector económico: “La construcción está totalmente atada al crédito". Asimismo, destacó optimista que “el crédito está atado a eliminar la inflación primero, bajar las tasas de interés después, expandir el crédito a largo plazo y, entonces, la cuota del alquiler se te acerca a la cuota de la hipoteca y ahí viene el boom de la construcción”. Con respecto a este punto, lanzó: “La construcción es una fuente importante de empleo. Eso va a venir, pero no ya, lamentablemente. Se complementa con la construcción pública, que ahora está muy frenada por disposición de Milei, pero va a venir”. Pese a ello, destacó que el Gobierno “está en la dirección correcta”. Cuando fue consultado por aquel sueño de parte del electorado de La Libertad Avanza, acerca de una economía dolarizada, Etchebarne fue realista: “Yo dolarizaría, pero no estoy gobernando. Yo no le propongo esto a Luis Caputo, porque sé que él no ve con buenos ojos la idea. Dolarizar significaría que el año que viene no tendríamos la volatilidad que vamos a tener producto de las elecciones”. Por último, y al ser consultado por el fenómeno que la administración Milei llama “riesgo kuka”, el economista aseguró que se trata de un “riesgo peronista”. ¿El motivo? La falta de credibilidad de las administraciones justicialistas es la que le costó a la Argentina el aumento del riesgo país. “El peronismo representa la destrucción del país”, concluyó.