Aunque los pronósticos son dispares en cuanto al mercado total de automóviles que habrá en 2026 -van de 650.000 a las 700.000 unidades-, lo cierto es que, en cuanto a novedades, el calendario de lanzamientos estará muy nutrido. A las presentaciones habituales de las terminales que producen en la región, se sumaron (ya desde el año pasado) las de los importadores, que con una macroeconomía saneada y sin trabas al ingreso, pudieron desplegar un interesante abanico. El principal proveedor de esta oleada fue China, gracias, más que nada al cupo de electrificados que promovió el Gobierno, algo que continuará fuerte este año, incluso, con modelos que entrarán por fuera del acuerdo. Pero también llegaron novedades de Europa, del resto de Asia y de los Estados Unidos, un mercado que enviará más unidades por el convenio entre ambos países que está muy cerca de efectivizarse en términos de cantidades y excepciones arancelarias. La penetración de modelos importados de fuera de la región creció exponencialmente pero aún sigue siendo marginal. En febrero de este año, apenas seis de los 50 modelos más vendidos no fueron producidos en la Argentina, Brasil o México. Con lo cual, el arribo de nuevas opciones regionales sigue siendo lo más relevante en cuanto a volumen. En la industria local, la mano viene muy tranquila. El único anuncio nacional para 2026 es la llegada de la pick up de Renault que reemplazará a la Oroch. Con un nombre por confirmar -hoy es Niagara, como se denomina al proyecto-, la camioneta cordobesa debutará en el segundo semestre con la motorización 1.3 turbo para darle batalla a Fiat Toro, Ford Maverick y Ram Rampage. Recién para 2027, quedarán las actualizaciones de Amarok y Hilux, más la versión híbrida de la Ranger, aunque puede ser que, antes de fin de año, haya algún anticipo de cómo serán la esperada renovaciones de las pick ups de Toyota y Volkswagen. A lo largo de 2026, habrá nuevas versiones de la Mercedes -Benz Sprinter (automática y 4x4), los Peugeot 208 y 2008 con motorización híbrida ligera, y, para fin de año, la versión Tremor de la Ranger, con motor naftero. De Brasil, llegarán varias novedades. La más importante se relaciona con la Niagara porque el Boreal (ya en preventa) utiliza las mismas plataforma y mecánica. Este SUV del rombo será rival de Corolla Cross, VW Taos y Ford Territory, entre otros. También se anotan los Nissan Kait (nuevo nombre y diseño para el viejo Kicks), Chevrolet Sonic (aventurero basado en el Onix, que sumará la versión Activ), Jeep Avenger (SUV de entrada por debajo de Renegade) y un inédito Hyundai crossover (a medio camino entre HB20 y Creta). De México, llegarán las renovaciones de los Nissan Versa y Frontier (tras su fin de vida local), además del regreso de la Jeep Cherokee. Aunque China abrió el grifo gracias a los electrificados, es apenas la punta de la lanza. Con la elevada publicidad que le da la llegada de modelos tecnológicamente más avanzados que los regionales, prácticamente, todos los importadores ven con buenos ojos ampliar sus gamas incluso pagando el arancel extrazona del 35 por ciento, algo que, gracias al buen precio de origen, les permite tener a cualquier modelo chino un precio competitivo en el mercado argentino. Pero la ofensiva no es sólo de los importadores. Al buen pasar de Territory o Captiva (GM), se le sumará este año el desembarco de Leapmotor, la marca china controlada por Stellantis. Lo hará con dos SUV medianos: B10 y C10. Ambos, con motorización híbrida. Dentro y fuera del cupo, se anotan nuevas marcas como Deepal (rama de lujo de Changan), Soueast y Xpeng (otras dos del grupo Antelo), Bestune y Lynk&Co (ambas, de Belcastro), la gama de autos de Dongfeng (de Famly) y BAW y Rely (de nuevos importadores). Las existentes ampliarán sus gamas con compactos (BYD Dolphin, GAC Aion UT y uno de Chery), sedanes (Changan Eado y BYD Seal), SUV (Haval V7, JAC JS9, Jetour G700 y Ora 05), utilitarios (JAC Sunray), pick ups (BYD Shark y Chery Himla), y nuevas versiones electrificadas de los BAIC X55, Chery Tiggo 7 y 8, DFSK Glory 500, Forthing U-Tour, Foton Tunland G7, JAC T9 y Jetour T2.Pero esta lista crecerá con otras marcas y modelos que, al cierre de esta edición, no estaban confirmados. El resto de los arribos también seguirá creciendo. Sobre todo, para alimentar los segmentos más elevados del mercado, aunque hay varios que darán pelea con precios contenidos. Allí se anota Stellantis: Citroën C3 europeo (híbrido y dentro del cupo); el nuevo C5 Aircross; el Peugeot 308 y la última generación de los Partner y Berlingo europeos en versiones de pasajeros (los utilitarios de Palomar se dejan de hacer este año). De la India, llegan los Suzuki Swift y Across (otros híbridos dentro del cupo sin arancel). Ya más arriba, aparecen el retorno del Volkswagen Golf GTI, el regreso del Kia Sorento, el K4 hatch y la pick up Tasman. En tanto, Toyota traerá la nueva Rav4 y el bZ4X, su primer modelo enteramente eléctrico. Incluso, como en el caso de los autos chinos, hay otras marcas que están analizando su debut o regreso al mercado argentino tras décadas de ausencia. De los Estados Unidos, Ford importaría más versiones de los Mustang, Bronco y Serie F; Chevrolet, la Tahoe (versión familiar de la Silverado) y Stellantis promete el nuevo Jeep Grand Cherokee junto con la familia Wagoneer (con eléctrico incluido), sin olvidar el Dodge Durango. Todo depende de cómo se reparta el cupo, de 10.000 unidades al año. Incluso, Toyota podría acelerar la Tundra (pick up full size). En el segmento premium, se esperan los Audi A6, Q6 y S5 Avant; el BMW M3 Touring; los Lexus RX (eléctrico), IS (híbrido) y ES (también con opción eléctrica); el Volvo EX60 (otro eléctrico) y el nuevo Mercedes-Benz CLA. Pero Prestige (representante de la alemana) sumará versiones de Maybach (división de lujo) y hasta de Smart (marca suiza que ahora produce sus modelos en China). En síntesis, más de 70 presentaciones de modelos enteramente nuevos, sin contar las clásicas animaciones de gama, que le darán al comprador todavía más opciones dentro de un mercado cada vez más caliente.