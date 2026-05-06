Este martes, 5 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7660 (La Virgen). Soñar con La Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede reflejar fe, búsqueda de guía espiritual o necesidad de paz interior. También puede señalar deseos de perdón, reconciliación o renovación moral. El contexto y tus emociones indican si el mensaje sugiere apoyo, advertencia o un nuevo comienzo. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: