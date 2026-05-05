El Poder Ejecutivo firmó este lunes el Decreto 315/2026 que reglamenta el Título XX de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y activa el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que estaba pendiente de reglamentación desde su sanción. El RIFL ofrece a los empleadores del sector privado una rebaja sustancial en las contribuciones patronales por cada trabajador nuevo que incorporen al sistema formal. El beneficio rige durante los primeros 48 meses desde el alta de cada relación laboral, inclusive. Escuchá el capítulo completo acá