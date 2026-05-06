Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.701,64 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.27%, pero en el último año cayó 8.01%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 14.04%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.86%. En la sesión más reciente, el dólar bajó frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una leve tendencia alcista con seis subas y cuatro bajas, con alta alternancia en la segunda mitad que refleja volatilidad. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza económica, lo que podría favorecer un fortalecimiento del mercado. Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: