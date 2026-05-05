El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento en la previa del fin de semana, aunque se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima en todo el país. El temporal impactará principalmente en distintas provincias de Cuyo y del NEA, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país como el Litoral. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas. Para esta semana, se esperaba una fuerte inestabilidad en gran parte de Argentina, con alta probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. El panorama meteorológico de esta semana verá una inestabilidad extrema que se manifestará en forma de tormentas severas con una alta probabilidad de caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. La mayor preocupación reside en la lluvia torrencial, capaces de acumular grandes caudales de agua en periodos muy cortos, lo que eleva el riesgo de inundaciones y crecidas de arroyos. En las zonas bajo alerta, se esperan ráfagas de viento muy intensas asociadas a los frentes de tormenta, que pueden superar los 80 km/h, afectando el tendido eléctrico y el arbolado urbano. Mientras el centro y noreste enfrentan el agua y el granizo, las regiones cordilleranas experimentarán fuertes ráfagas de viento seco (Zonda) en las zonas bajas y nevadas persistentes en los sectores más altos, reduciendo la visibilidad de manera drástica. Hacia el final de la semana, el clima virará hacia una fase de viento sur persistente, lo que provocará una limpieza del cielo pero también un marcado descenso de la temperatura. Las precipitaciones se irán desplazando hacia el extremo noreste, dejando a su paso un ambiente mucho más estable y seco, con la aparición de heladas matinales en las zonas rurales del centro del país. El SMN emitió diversas alertas meteorológicas en Argentina debido a un proceso de ciclogénesis que afectará principalmente al centro y noreste del país. El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la temperatura bajó sensiblemente tras las lluvias del lunes y martes con fuertes vientos que afecta la sensación térmica.