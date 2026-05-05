“Tenemos que entender aquello en lo que estamos invirtiendo, entender el riesgo y las perspectivas”, sostiene uno de los principales preceptos de Warren Buffet. Este criterio se mantiene como filtro central en la estrategia de Berkshire, el famoso fondo que lideró hasta 2025. Se basa en el concepto de que la clave no es evitar inversiones, sino la incertidumbre conceptual y en la City analizan cómo aplicarlo desde Argentina. “El mensaje no es limitarse, sino ser más selectivo. Invertir donde uno tiene ventaja de información o comprensión”, resaltó el director de CEPEC Leo Anzalone a El Cronista. Así, indicó que “no es sólo una frase, es una forma de gestionar riesgo. Cuando uno entiende el negocio —cómo gana plata, de qué depende, qué lo puede afectar— es más difícil cometer errores graves, sobre todo en contextos volátiles". Por otro lado, advirtió que el riesgo es confundir “conocer” con “usar” o “consumir” algo. Se refiere a que uno puede ser cliente de una empresa y no entender su modelo. “Lo que plantea Buffett es moverse dentro de un ‘círculo de competencia’: sectores o compañías donde realmente tenés capacidad de análisis”, destacó. Gastón Lentini, el Doctor de tus finanzas, apuntó que, “desde su retiro, en mayo de 2023, Warren ha sido muy criticado porque acumuló efectivo como nunca antes esperando una baja fuerte del mercado”. “Muchos dicen que ya está viejo, que se perdió la oportunidad de ganar plata con varias inversiones, etcétera. Pero, si uno mira la realidad, varias de las inversiones que más rentabilidad a largo plazo son los más aburridos, como American Express, Visa o Apple”, señaló. En ese sentido, Lentini coincide con esta política. “Nosotros recomendamos invertir en aquello que se conoce, sobre todo para conservadores y largoplacistas”, señaló. Puso como ejemplo, Mercado Libre, Procter & Gamble y, en el mercado local, Visa. Daniel Pesalovo, asesor financiero, también coincide con esta perspectiva. “A mí, me gusta operar la volatilidad y esta frase de Buffet es mucho más que una simple frase; es una regla operativa que define cómo gestionar riesgo en mercados donde la información es asimétrica y el ruido es constante”, dijo. En ese sentido, señaló que, “si conozco en qué invierto, puedo saber mucho mejor dónde están los compradores y dónde los vendedores”. Pesalovo considera que no se trata de saber un poco de todo, sino de entender pocos negocios y poder estimar un cierto grado de confianza: dónde está el verdadero activo de la compañía. “Yo soy un fanático de las tecnológicas y me encanta operar en ese segmento porque sé detectar la volatilidad. Me encanta la tecnología, la utilizo y puedo detectar mejor si un activo está sobre o infra valorado porque lo conozco. No me voy a poner a operar en el mercado de metales, por ejemplo, porque no lo conozco”, señaló. A lo que Pesalovo agregó que Buffet invirtió en 2008 en la empresa ByD, de autos eléctricos, y realmente fue un visionario. “Pero, para tomar esa decisión en un momento en el que la empresa no tenía números positivos ni nada, habló con el CEO, entendió el negocio y las proyecciones. Eso fue clave, entender de qué se trataba”, contó.