Los Cedears que recomiendan los asesores para mantener durante los próximos 10 años
Empresas con ventajas competitivas, balances sólidos y capacidad de seguir creciendo son las favoritas de los especialistas para una estrategia de largo plazo. Cuáles son los Cedears que hoy reúnen esas condiciones y qué aspectos conviene analizar antes de invertir.
Las variaciones en las tasas de interés y el plazo de cobro pueden generar caídas de dos dígitos en la cotización de los títulos más seguros del mundo. Las claves para entender cómo funciona realmente el mercado de los bonos.