Mariana Conte Grand es egresada de la Universidad de La Plata y doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), especialista en economía ambiental e investigadora y profesora de la Universidad del CEMA (UCEMA).

Además, es editora del Journal of Applied Economics y ha desarrollado una destacada trayectoria académica internacional, con participación en proyectos de la Universidad de Harvard y del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Sus investigaciones sobre economía ambiental, políticas públicas y cambio climático fueron publicadas en prestigiosas revistas científicas y recibieron el apoyo de instituciones como la Fundación Fulbright, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Real Academia de Ciencias de Suecia.

Escuchá su entrevista con Guillermo “Willy” Laborda en una nueva edición de Shot Financiero.