En esta noticia Wall Street en verde

El escenario global más adverso golpeó con fuerza a la Argentina. El riesgo país subió este viernes 0,7% hasta los 440 puntos básicos, alejándose de la barrera psicológica de las 400 unidades, que no puede perforar desde 2018. Así, se aleja la posibilidad de volver a colocar deuda en los mercados internacionales.

Pese a que hoy suben los índices bursátiles en Wall Street y caen los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos argentinos operan levemente en rojo. El Global 2041 cae 0,2%, liderando las caídas.

Las acciones también sufren el sell off. El Merval retrocede 0,5% medido en dólares, mientras que en pesos baja 0,3%.

Los ADR de empresas argentinas cotizan mixtos en Wall Street. Mientras Globant lidera las subas, con 3,7%, Loman Negra pierde 2,4%.

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, remarca que la caída hoy del petróleo y de las tasas en Estados Unidos no alcanzan a compensar el ruido local y la tensión geopolítica. “Hoy el contexto externo mejora en el margen: el petróleo baja y los Treasuries comprimen (suben de precio, baja la tasa). Normalmente sería un viento a favor para Argentina. Pero los bonos argentinos caen igual y el riesgo país sube. La explicación está en el ruido propio, no en lo externo”, asegura.

“A eso se suma ahora el anuncio de nuevos aranceles de EE.UU. a 60 países, incluida Argentina (10-12,5%, bajo la Sección 301 por trabajo forzoso), que llega meses después de un acuerdo bilateral que buscaba justamente reducir gravámenes. Esto no es el driver principal, pero probablemente esté aportando a la pequeña suba adicional del riesgo país”, agrega el analista.

Pese a la suba de las últimas ruedas, en el mercado consideran que el riesgo país puede bajar de los 400 puntos. “El incremento de las exportaciones implica un mayor ingreso de dólares al país, lo que contribuye a fortalecer las reservas internacionales y puede favorecer una compresión del riesgo país, generando un contexto más positivo para los bonos soberanos”, consideró Pablo Lazzati Ceo de Insider Finance.

Wall Street en verde

En Estados Unidos, en tanto, la renta variable rebota tras las fuertes caídas del jueves. El industrial Dow Jones sube 0,67%. En tanto, el S&P 500 gana 0,52% y el Nasdaq avanza 0,06%.