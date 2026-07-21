La volatilidad volvió a instalarse en Wall Street, pero la reacción de los inversores no fue salir masivamente de la renta variable.

Según reportan desde Cocos Capital, el dinero comenzó a rotar entre sectores y empresas específicas, con un mercado mucho más selectivo a la hora de elegir Cedear.

El broker desliza entre líneas que ya no alcanza con comprar “tecnología” o “inteligencia artificial”.

Mientras algunas compañías lideraron las ganancias de la semana, otras vinculadas al mismo segmento sufrieron fuertes correcciones.

Al mismo tiempo, reaparecieron sectores como energía, ciberseguridad y fintech entre los principales ganadores.

Paypal lideró las subas

La gran sorpresa de la semana fue Paypal.

El Cedear de la compañía avanzó 23,05%, convirtiéndose en el mejor desempeño semanal del mercado.

Detrás quedaron:

USO (ETF vinculado al petróleo): +14,92%

Travelers: +10,95%

Phillips 66: +10,79%

Palo Alto Networks: +10,56%

Para Cocos Capital, se trata de un liderazgo muy diversificado. Entre los mejores rendimientos aparecen una fintech, un ETF petrolero, una aseguradora, una refinadora y una empresa de ciberseguridad, un patrón que refleja una búsqueda de oportunidades puntuales más que una apuesta concentrada sobre un único sector.

La otra cara: castigo a varias tecnológicas

En contraste, varios nombres vinculados al universo tecnológico quedaron entre los mayores perdedores.

Los cinco Cedears con peor rendimiento semanal fueron:

IBM: -25,62%

Astera Labs: -25,53%

Marvell Technology: -20,35%

Corning: -19,19%

GLW: -18,18%

La foto es más que llamativa porque varias de estas compañías forman parte de la cadena de valor de la inteligencia artificial y de los semiconductores.

Los inversores buscan liquidez

Otro dato que aportó Cocos es el volumen operado.

En lo que va de 2026, el Cedear más negociado sigue siendo Micron (MU), seguido por Vista Energy, Mercado Libre, Microsoft y UnitedHealth. Más atrás aparecen Nvidia, Meta, AMD, IBIT y Palantir.

Sin embargo, durante la última semana cambió el ranking.

Micron volvió a liderar ampliamente el volumen, pero detrás aparecieron Microsoft, Vista, IBM, Nvidia, Meta y, entre los diez primeros, dos ETF que representan al mercado estadounidense: SPY y QQQ.

La mayor presencia de estos fondos suele interpretarse como una búsqueda de exposición más diversificada en momentos de incertidumbre, en lugar de concentrar las apuestas en acciones individuales.

Energía mantiene el impulso

El informe también refleja que el sector energético continúa mostrando uno de los mejores desempeños del año.

Entre los Cedears vinculados al petróleo y gas se destacan:

Petrobras: +62% en el año.

Occidental Petroleum: +38%.

Geopark: +37%.

Vista Energy: +34%.

Chevron: +31%.

Halliburton: +30%.

Exxon Mobil: +28%.

El buen desempeño coincide con un contexto internacional en el que el Brent volvió a ubicarse por encima de los u$s 80 tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En su análisis macro, Cocos señala que el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente volvió a aumentar la aversión global al riesgo y sostuvo la recuperación del precio del petróleo.

Los grandes ganadores del año

Más allá de la volatilidad semanal, el informe permite identificar cuáles son los Cedears que siguen liderando el desempeño acumulado en 2026.

Entre ellos sobresalen:

Micron: +210%.

Intel: +175%.

AMD: +149%.

ARM: +143%.

Marvell: +137%.

Southern Copper: +133%.

Palo Alto Networks: +99%.

Petrobras: +62%.

Chevron: +31%.

Nvidia: +14%.

En varios casos, especialmente en el universo de los semiconductores, las ganancias acumuladas son extraordinarias pese a las correcciones recientes.

También aparecen oportunidades en acciones castigadas

No todas las tecnológicas lograron acompañar el rally.

Cocos muestra compañías que permanecen muy por debajo de sus máximos de las últimas 52 semanas.

Entre ellas figuran Oracle (-36% en el año), Coinbase (-30%), Salesforce (-34%), Adobe (-33%), Palantir (-25%), Tesla (-15%), Microsoft (-16%) y Mercado Libre (-6%).

Esa dispersión entre empresas del mismo sector es una de las principales conclusiones del informe. Después de varios meses en los que prácticamente toda la tecnología subía al mismo tiempo, el mercado comenzó a diferenciar mucho más entre compañías con fundamentos sólidos y aquellas cuyas valuaciones habían quedado demasiado exigentes.