El aumento de la morosidad produjo un cimbronazo en el sistema financiero, con entidades bancarias más cautelosas a la hora de otorgar nuevos préstamos y aumentar los límites de las tarjetas. Ese factor, sumado a una caída en el consumo, provocó que se desplomara el uso de tarjetas de débito y crédito en la Argentina.

Según el Informe de Pagos Minoristas divulgado por el Banco Central, en abril disminuyó 7% interanual los pagos con débito, mientras que el volumen transaccionado bajó 13,9% con respecto al mismo mes de 2025.

Con tarjeta de crédito, en tanto, hubo una caída de 6% interanual en cantidades y de 13,3% en montos reales. Así, hubo 172,1 millones de pagos por $ 9,9 billones. El descenso más grande se produjo en el pago en cuotas: las transacciones se desplomaron un 19,4% interanual, mientras los montos bajaron 23,2 por ciento. En tanto, el uso de tarjeta en un pago cayó 3,9% en cantidades y 7,3% en volumen.

El BCRA también divulgó datos que corresponden a todo 2025. Allí, se observa que la participación de las tarjetas en los pagos cayó frente a las transferencias instantáneas cuenta a cuenta, que ya representan más de la mitad de los pagos minoristas. Las de crédito pasaron de 14,45% de los pagos en 2024 a totalizar el 13,61% un año después. Las de débito, en tanto, bajaron de 21,03% a 15,87%. Sumadas, ambas representan menos de la mitad que las transferencias push.

Ese menor uso de los plásticos está vinculado con el aumento de la morosidad. La irregularidad trepó en los bancos se ubicó en 7,3% en abril en el sector privado. La mora en las familias representó 12,1% y estuvo concentrada en préstamos personales y tarjetas. Por su parte, la irregularidad en las empresas alcanzó 3,3 por ciento.

Según reveló una fuente de la City, ese fenómeno generó una disminución de la cantidad de tarjetas en la plaza. “Cuando una persona no paga el mínimo en dos resúmenes consecutivos, el banco bloquea la tarjeta y la da de baja. En la medida que tenés menos plásticos activos, cae el pago con tarjetas tanto en transacciones como en volúmenes”, explicó a El Cronista.

El economista Martín Kalos, director de la consultora EPyCA, explica dos momentos en el uso de las tarjetas de crédito: tras un aumento de los pagos para comprar alimentos en los supermercados, la financiación de las familias se cortó. “El consumo masivo no repunta. Al mismo tiempo, tenemos un aumento en la tasa de morosidad. Eso empieza a dejar a algunas familias fuera de la posibilidad de seguir refinanciando, porque los intereses punitorios que cobran las tarjetas son altos, muy por encima de la inflación”, asegura.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, aprobado por la legislatura porteña, podría contribuir a aliviar a las familias endeudas con la tarjeta. “Los bancos públicos han tenido que ofrecer a sus clientes líneas para refinanciar esas deudas con tarjeta de crédito porque empieza a volverse un problema para el sistema”, agregó Kalos.

La ley impulsa la refinanciación de las deudas mediante líneas de crédito especiales otorgadas por el Banco Ciudad y otras entidades financieras adheridas, con una Tasa Nominal Anual máxima de 35% y un plazo mínimo de 24 meses.

Los beneficiarios serán los que tengan una morosidad de entre 60 y 180 días de atraso; ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos; destinen más del 40% de sus ingresos al pago de deudas; tengan residencia hace dos años en la Ciudad.