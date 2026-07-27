Wall Street y cuatro variables de riesgo: por qué es una de las semanas más importantes del año
El mercado ya no discute solo si habrá una suba de tasas. La incógnita es cómo interpretará Warsh los nuevos riesgos. Bonos, acciones y expectativas de inflación llegan a la reunión con señales contradictorias.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 27 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.