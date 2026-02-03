El ejército estadounidense dijo que derribó un dron iraní que se “acercó agresivamente” a un portaaviones estadounidense a 500 millas de la costa sur de Irán, un incidente que amenaza con aumentar las tensiones entre Washington y Teherán.

En un incidente separado horas después, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica amenazaron con abordar y apoderarse de un petrolero con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

Las aproximaciones de drones iraníes y cañoneras del CGRI podrían generar la animosidad del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha estado considerando la posibilidad de tomar medidas militares contra Irán. Funcionarios de ambos países planean reunirse el viernes para conversar sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos.

Un avión de combate F-35 del portaaviones USS Abraham Lincoln derribó un dron Shahed-130 que “maniobró innecesariamente hacia el barco” con “intenciones poco claras”, según un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estados Unidos ha reunido lo que el presidente Donald Trump ha llamado una “gran armada” en Medio Oriente para emprender posibles acciones militares contra Irán.

El dron iraní continuó volando hacia el buque a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales, añadió el portavoz del Centcom. Las fuerzas estadounidenses lo derribaron en defensa propia.

Dos lanchas del CGRI y un dron Mohajer se acercaron al Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero, según el Centcom. Un destructor estadounidense escoltó al Stena Imperative con apoyo aéreo estadounidense, y la situación se ha calmado, según el portavoz del Centcom.

La agencia de noticias Fars, afiliada al CGRI, citó a funcionarios iraníes anónimos que dijeron que “un barco entró en aguas iraníes”, lo que llevó a las “unidades de supervisión del país a exigir los permisos necesarios”.

La agencia añadió que el buque “carecía de autorización legal para estar en esas aguas” y había recibido una “advertencia” tras la cual “abandonó inmediatamente las aguas de Irán… sin ningún incidente”.

El Centcom declaró: “No se tolerará el acoso y las amenazas constantes de Irán en aguas y espacio aéreo internacionales. La agresión innecesaria de Irán cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional”.

Estrecho de Ormuz en el Medio Oriente. Fuente: Archivo.

El Stena Imperative zarpó de aguas singapurenses a mediados de enero y hoy comenzó a transitar por el Estrecho de Ormuz, un importante punto de estrangulamiento marítimo por el que pasa un tercio del comercio marítimo mundial de petróleo, según el sitio web de seguimiento de buques Marine Traffic. Ya ha entrado en el Golfo.

La Armada estadounidense tiene 10 buques en aguas de Oriente Medio, incluido el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln. “Tenemos grandes buques que se dirigen a Irán ahora mismo... Estamos en conversaciones con Irán, veremos cómo se resuelve todo”, declaró Trump el lunes.

Estados Unidos también ha añadido más aviones de combate y defensas aéreas en la región.

El Stena Imperative ha formado parte del Comando de Transporte Marítimo Militar de EE. UU., que proporciona servicios logísticos y de transporte a las fuerzas armadas estadounidenses. Su flota está compuesta por buques propiedad de la Armada estadounidense y buques mercantes como el Stena Imperative, fletados por armadores comerciales.

Crowley Government Services, que gestiona el Stena Imperative, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.