Nvidia dominó la primera etapa de la IA: Goldman Sachs ya apuesta por las empresas que liderarán la siguiente
Goldman Sachs identifica a las empresas con datos exclusivos, barreras regulatorias y ventajas competitivas que podrían convertirse en las grandes ganadoras de la próxima etapa de la revolución de la inteligencia artificial.
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