La temporada de balances del segundo trimestre entra en una etapa decisiva para Wall Street. Este miércoles, después del cierre del mercado, Alphabet y Tesla abrirán la ronda de resultados de las denominadas “7 Magníficas”, un grupo que ya no concentra el mismo entusiasmo que impulsó al mercado durante los últimos años, pero que es determinante para definir el rumbo de las acciones tecnológicas.

Y es que el desafío cambió y ya no alcanza con anunciar millonarias inversiones en inteligencia artificial. Ahora los inversores quieren comprobar si ese gasto comienza a traducirse en ingresos, márgenes y flujo de caja.

Ese cambio de foco explica por qué esta temporada de balances será observada con especial atención. Según un informe de Allaria, el mercado atraviesa una rotación en la que los inversores empiezan a privilegiar a las compañías que capturan los beneficios económicos de la inteligencia artificial, más que a quienes simplemente invierten en ella.

Por eso, el interrogante ya no es si la IA generará demanda, sino quién logrará monetizarla primero y cuánto tiempo tardará en transformar esas inversiones en ganancias.

En ese contexto, los balances de las grandes tecnológicas podrían definir si las megacaps recuperan el liderazgo bursátil o si continúa la rotación hacia otros beneficiarios del boom de la inteligencia artificial, como fabricantes de chips e infraestructura.

Alphabet llega como la favorita

De las dos compañías que presentan resultados este miércoles, Alphabet aparece como la que enfrenta las expectativas más favorables.

La empresa viene superando sistemáticamente las previsiones del mercado tanto en ganancias como en ingresos.

El consenso espera para este trimestre una facturación de u$s 116.800 millones, un crecimiento del 21% interanual, mientras que Google Cloud volvería a expandirse alrededor del 63%, prácticamente el mismo ritmo extraordinario registrado en el trimestre anterior.

Allaria también espera que el negocio “Other Bets”, donde se encuentra Waymo, vuelva a crecer después de dos trimestres consecutivos de caída.

Además, el mercado seguirá muy de cerca la evolución de los márgenes. El broker proyecta que el margen operativo alcance 35,3%, impulsado por la expansión de Google Cloud y una mejora en la eficiencia operativa.

Para Sofía Alejos, asesora financiera y analista de mercado en Clave Bursátil, en charla con El Cronista, el desafío ya no pasa por justificar el aumento del gasto en inteligencia artificial, sino por demostrar que esas inversiones empiezan a generar retornos.

“El mercado viene aceptando un mayor CapEx destinado a inteligencia artificial, pero comenzará a exigir evidencia de que esas inversiones se traduzcan en ingresos y mayor rentabilidad. Si el flujo de caja libre continúa deteriorándose sin una mejora visible en la monetización, la reacción podría ser negativa”, explicó en charla con El Cronista.

La especialista sostiene que otro foco de atención estará sobre Google Search, que continúa concentrando cerca del 96% del mercado y sigue como la principal fuente de ingresos de Alphabet.

“El avance de las herramientas de inteligencia artificial plantea un desafío estructural para ese negocio. Cualquier comentario del management sobre la estrategia de monetización será seguido muy de cerca por los inversores”, agregó la estratega.

Alejos destacó además que Alphabet mantiene una posición financiera privilegiada dentro del sector.

“Alphabet conserva uno de los balances más sólidos del sector tecnológico, con baja deuda, elevados márgenes y una importante capacidad de generación de caja, lo que le permite sostener fuertes inversiones sin comprometer su fortaleza financiera”, señaló

Desde el punto de vista de la valuación, la especialista consideró que el papel todavía no luce excesivamente caro.

“Si bien la acción ya no luce tan barata como hace un año, tampoco parece estar en niveles de burbuja, siempre que logre cumplir las expectativas de crecimiento. Cayó cerca de 13% desde los máximos de hace dos meses, luego de haber subido 115% durante el último año calendario. El desafío será demostrar que las inversiones realizadas comienzan a generar retornos concretos”, advirtió.

Tesla: el mercado ya no mira las entregas, sino la rentabilidad

El escenario es diferente para Tesla. Las acciones acumulan una caída cercana al 15% en lo que va de 2026, aunque las expectativas para el trimestre son positivas.

Allaria proyecta ganancias por acción de u$s 0,50, un incremento del 25% interanual, acompañado por ingresos cercanos a u$s 25.800 millones, un avance próximo al 15%.

La compañía llega luego de entregar 480.126 vehículos durante el segundo trimestre, un crecimiento del 25% interanual, impulsado por una recuperación de las ventas en Europa y mayores entregas mayoristas en China.

Sin embargo, el mercado ya no pone el foco exclusivamente en las ventas. Según Alejos, la principal incógnita será si ese crecimiento se consiguió a costa de mayores descuentos.

“El foco no estará demasiado en la cantidad de vehículos entregados sino en la rentabilidad y las perspectivas futuras. La principal incógnita es si ese mayor volumen se consiguió a costa de descuentos agresivos, algo que podría seguir presionando los márgenes.”

Wall Street espera un margen bruto cercano al 19,5% y un margen operativo de apenas 5,4%, reflejando la creciente presión competitiva sobre el negocio automotor. Pero el verdadero debate sigue siendo la valuación.

“Tesla cotiza con múltiplos muy superiores a los del resto de la industria, reflejando que el mercado no está pagando únicamente por su negocio automotriz, sino por el potencial de proyectos como Full Self-Driving, Robotaxi, Optimus y el negocio de almacenamiento de energía”, comentó Alejos.

La analista considera que el mayor catalizador probablemente no sea el balance en sí mismo, sino el mensaje que transmita Elon Musk sobre esos proyectos.

“La reciente suba del presupuesto de inversión y la posibilidad de un flujo de caja libre negativo muestran que Tesla continúa priorizando el crecimiento futuro por sobre la rentabilidad inmediata. Si el management logra convencer al mercado de que esas inversiones comenzarán a generar valor, la valuación podría seguir justificándose.”

Después llegan las otras cinco Magníficas

La temporada continuará durante las próxima semana con los balances de Meta, Microsoft, Amazon, Apple y posteriormente Nvidia, cada una con un factor específico que seguirá de cerca el mercado.

Meta: dmostrar que la IA también genera ganancias

Meta presentará resultados el 28 de julio y el foco volverá a estar sobre el negocio publicitario, principal fuente de ingresos de la compañía.

El consenso espera ventas cercanas a u$s 60.000 millones, mientras que los inversores analizarán si la inteligencia artificial sigue mejorando la segmentación y conversión de anuncios.

Otro punto central será el gasto de capital. Allaria estima que Meta podría invertir hasta u$s 145.000 millones durante 2026 en infraestructura de inteligencia artificial, por lo que el mercado buscará señales de que esas inversiones comiencen a traducirse en mayores beneficios.

Microsoft: Azure vuelve a ser la clave

Microsoft reportará el 29 de julio. El foco estará nuevamente sobre Azure, cuya expansión sigue siendo el principal indicador del negocio de inteligencia artificial de la compañía.

El consenso espera un crecimiento cercano al 39% interanual, mientras que los inversores también seguirán de cerca la evolución del gasto en centros de datos, la adopción de Microsoft 365 Copilot y las perspectivas para el ejercicio fiscal 2027.

Amazon: AWS debe confirmar que volvió a acelerar

Amazon también reportará el 29 de julio. Las expectativas están puestas sobre Amazon Web Services (AWS), donde Allaria proyecta una aceleración del crecimiento hasta el 35% interanual, impulsada por la mayor demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

El mercado también evaluará el comportamiento del comercio electrónico, el gasto de capital y la adopción de soluciones de IA por parte de empresas.

Apple: presión sobre los márgenes

La compañía de la manzanita presentará resultados el 30 de julio. El mercado espera que el negocio de servicios continúe creciendo alrededor del 14%, aunque la principal preocupación pasa por la rentabilidad del hardware.

El aumento de los costos de componentes, el impacto cambiario y las inversiones en inteligencia artificial podrían seguir presionando los márgenes de la compañía durante los próximos trimestres.

Nvidia: el cierre de la temporada

Nvidia será la última de las Magnificent 7 en presentar resultados, el próximo 25 de agosto.

El consenso proyecta ingresos récord cercanos a u$s 92.000 millones y un crecimiento de ganancias superior al 200% interanual.

El mercado buscará señales sobre la evolución de los márgenes, el gasto de los grandes hiperescaladores en inteligencia artificial, la transición desde la arquitectura Blackwell hacia Rubin y el impacto de las restricciones comerciales con China.

IBM también estará bajo la lupa

Más allá de las Magnificent 7, otro de los balances relevantes de la semana será el de IBM este miércoles.

La compañía llega después de haber sufrido la mayor caída diaria de su cotización en casi seis décadas, luego de publicar resultados preliminares que decepcionaron al mercado.

Para Alejos, la magnitud del castigo fue incluso mayor que el deterioro de los números.

“Si bien los ingresos preliminares y la utilidad por acción ajustada quedaron por debajo de las expectativas, la magnitud del castigo parece haber sido considerablemente superior al desvío de los resultados. En otras palabras, el mercado pudo haber sobrerreaccionado”, comentó la estratega.

Por eso, el foco estará puesto en el guidance. “Si la compañía logra transmitir una hoja de ruta convincente respecto al crecimiento de sus negocios de software, nube híbrida e inteligencia artificial, parte de esa corrección podría encontrar un piso, en la zona de los u$s 204”, advirtió Alejos.

La analista concluye que buena parte de las malas noticias ya parecen reflejadas en el precio de la acción.

“La fuerte corrección previa al balance hace que gran parte de las expectativas negativas parezcan estar incorporadas en el precio. El mercado no premia ni castiga resultados absolutos; premia o castiga la diferencia entre lo que pasó y lo que esperaba“.