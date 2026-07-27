Al elegir un celular, la mayoría de las personas suele enfocarse en aspectos como el procesador, la cámara o el espacio de almacenamiento. Sin embargo, existe un factor que a menudo pasa inadvertido y que puede tener un impacto significativo tanto en el valor del dispositivo como en la experiencia de uso diaria: la pantalla y las tecnologías asociadas a ella.

Aunque no siempre ocupa un lugar destacado entre las especificaciones más buscadas, el tipo de panel, la comodidad visual que ofrece y las herramientas pensadas para disminuir la fatiga ocular pueden influir notablemente en el uso cotidiano. Por eso, cada vez más usuarios incorporan estos elementos a la hora de comparar opciones y definir la compra de un nuevo equipo.

En este sentido, comienzan a ganar terreno soluciones que priorizan la comodidad ocular y la adaptación a distintos usos cotidianos, desde el trabajo hasta el entretenimiento.

Un smartphone con foco en la experiencia de uso y el rendimiento diario

Más allá de su enfoque en la salud visual, este dispositivo suma especificaciones que apuntan a mejorar la experiencia cotidiana del usuario. El TCL 70 NXTPAPER PRO incorpora 8 GB de RAM, con posibilidad de expansión virtual hasta 16 GB, lo que permite ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo con mayor fluidez y sin demoras perceptibles.

En materia de almacenamiento, ofrece versiones de 256 GB o 512 GB, una capacidad pensada para quienes manejan gran volumen de fotos, videos y aplicaciones sin depender constantemente de servicios en la nube.

Foto: TCL.

Cámara, inteligencia artificial y conectividad en un solo equipo

En el apartado fotográfico, el equipo integra una cámara principal de 50 MP, una macro de 8 MP y una frontal de 32 MP, lo que permite capturar imágenes con mayor nivel de detalle y colores más equilibrados. A esto se suman funciones basadas en inteligencia artificial, que optimizan automáticamente la calidad de las tomas según el entorno.

Otro punto relevante es la conectividad: el dispositivo incluye tecnología NFC, lo que habilita pagos sin contacto y se alinea con una tendencia creciente hacia soluciones más rápidas y prácticas en el uso diario del smartphone.

Qué tener en cuenta antes de elegir un celular

Al momento de elegir un smartphone, los especialistas recomiendan no enfocarse únicamente en el rendimiento o el precio, sino también en cómo el dispositivo se adapta al uso cotidiano. Aspectos como la calidad de la pantalla, la ergonomía y la salud visual empiezan a tener un peso cada vez mayor.

En un escenario donde la vida digital ocupa gran parte de la jornada, elegir un celular que priorice la comodidad visual puede marcar la diferencia en el largo plazo. La incorporación de tecnologías como NXTPAPER apunta justamente a mejorar esa experiencia, combinando rendimiento y bienestar en un mismo dispositivo.