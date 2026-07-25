En esta noticia ¿Qué comer en Asadero?

Asadero es una de las últimas aperturas gastronómicas del año. Antes ubicado en Olivos, en Zona Norte, ahora llegó al barrio porteño de Chacarita, con el experimentado Juan Pedro Rastellino al frente de la cocina.

El Grupo Mezcla de Guadalupe Mosqueda (responsable también de Casa Cavia y Orno) trajo el restaurante a una restaurada casona de principios del siglo XX -ubicada en Fitz Roy 1041- para ofrecer una propuesta que gira en torno al fuego, las brasas y la leña.

El salón lo tiene todo: cava, cocina abierta con horno a leña, parrilla y una barra para seis comensales, y un gran jardín en el fondo, con una imponente palmera, piscina espejo y fogonero.

El restaurante abrió hace poco más de un mes con una propuesta sólida desde el arranque: una cocina de fuegos donde las brasas atraviesan toda la experiencia.

Rastellino, con más de veinte años de trayectoria en la alta cocina de Argentina y Europa, armó un menú donde el producto y la estacionalidad ocupan un lugar central en cada plato.

“Es una cocina construida alrededor de cosas familiares, platos que pueden tener trabajo y técnica detrás, pero que buscan sentirse cercanos, entendibles y generosos”, explica el chef que trabajo en restaurantes con tres estrellas Michelin.

Lejos de una parrilla tradicional centrada exclusivamente en la carne vacuna, Asadero integra pescados, mariscos, vegetales, panes y postres cocinados al fuego con una lógica más amplia.

Una buena parte de los vegetales, frutas y hierbas proviene de la huerta agroecológica que Grupo Mezcla mantiene en Saavedra, mientras el resto llega de una red de productores con los que el equipo trabaja de forma directa.

¿Qué comer en Asadero?

El menú se divide en entradas, carnes, vegetales y postres. Para destacar, la carta incluye embutidos artesanales como la morcilla de cerdo, servida con huevo pastoril, y la salchicha parrillera de cordero con puré de manzanas y hierbas.

Entre las entradas se pueden encontrar anchoas de Mar del Plata con manteca y pan a la brasa, chipirones con pimientos asados y romesco, lengua de ternera a la chapa con compota de membrillos, provoleta estacionada 100 días y molleja de corazón a la parrilla. Todas rondan entre los $ 15.000 y los $ 38.000.

El menú suma pescados y mariscos según la temporada, conejo deshuesado a la parrilla (algo poco frecuente en restaurantes de la Ciudad) y cortes vacunos como el asado de tira banderita, la arañita y la entraña. Son porciones generosas, para compartir, que van entre los $ 30.000 y $ 75.000.

Los vegetales cocinados a la brasa ocupan un lugar central en la propuesta. Hay hinojos al horno con queso, ensaladas verdes, puré de coliflor asado, papas, boniatos y pimientos también asados, acompañados de diferentes ingredientes.

La carta de vinos está a cargo de Delvis Huck, distinguida en 2025 por Tim Atkin MW como Sommelier del Año y head sommelier de Casa Cavia, con etiquetas de Argentina, Italia y Francia.

Los postres incluyen helados artesanales elaborados en el restaurante y algunas sorpresas, como el pudding tibio de dátiles con helado de sambayón y toffee. Además, clásicos argentinos como queso y dulce, panqueque de manzanas quemado y postre Balcarce. Varían de $ 10.000 a $ 20.000.

Asadero abre de martes a sábados de 19 a 00 horas y los domingos de 12 a 16 horas. Dirección