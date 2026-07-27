Las grandes tecnológicas son las protagonistas indiscutidas de Wall Street. Impulsadas por la inteligencia artificial, la computación en la nube, la publicidad digital y la infraestructura para centros de datos, las compañías mas grandes del Nasdaq 100 todavía concentran buena parte del interés de los inversores de todo el mundo.

Sin embargo, tras varios años de fuertes ganancias, la pregunta comienza a repetirse: ¿todavía tienen margen para seguir al alza?

El consenso de analistas recopilado por S&P Global sugiere que sí. De las diez empresas de mayor capitalización del Nasdaq 100, ocho cuentan con una recomendación de “Strong Buy” (compra fuerte) y las dos restantes mantienen una calificación de “Buy” (compra).

Además, los precios objetivo promedio muestran que, para Wall Street, todavía existe un importante recorrido alcista en varias de estas compañías. Incluso una de ellas podría avanzar más de 100% desde los niveles actuales.

Nvidia y Microsoft encabezan las recomendaciones

La gran estrella es Nvidia, convertida en la principal beneficiaria del boom de la inteligencia artificial gracias a sus chips para centros de datos.

El consenso de 61 analistas le asigna un precio objetivo promedio de u$s 302,83, lo que representa un potencial de suba del 45,06% respecto de su cotización actual. La recomendación es Strong Buy.

Muy cerca aparece Microsoft, cuyo negocio de nube e inteligencia artificial continúa fortaleciéndose de la mano de Azure y la integración de IA en su ecosistema de productos.

Para 58 analistas, la acción podría alcanzar u$s 556,75, equivalente a un 45,91% de recorrido adicional. También mantiene una recomendación de Strong Buy.

Alphabet, Meta y Amazon siguen mostrando recorrido

El optimismo tampoco se limita a los dos grandes referentes de la inteligencia artificial.

En el caso de Alphabet, matriz de Google, el consenso de 64 analistas proyecta un precio objetivo de u$s 430,89, un 35,63% por encima del valor actual, respaldado por el crecimiento del negocio publicitario y las inversiones en IA.

Meta Platforms, por su parte, conserva una de las recomendaciones más sólidas del mercado. Los 63 analistas relevados esperan un precio promedio de u$s 826,01, equivalente a una suba del 36,28%, impulsada por la monetización de sus plataformas y el desarrollo de nuevos productos basados en inteligencia artificial.

En tanto, Amazon mantiene una recomendación de Strong Buy entre 66 analistas. El precio objetivo promedio asciende a u$s 313,13, lo que implica un 34,01% de potencial de apreciación gracias al crecimiento de AWS, la publicidad y su negocio de comercio electrónico.

Broadcom se consolida como otro ganador de la IA

La expansión de la inteligencia artificial también beneficia a compañías menos visibles para el inversor minorista.

Es el caso de Broadcom, proveedor clave de chips para redes e infraestructura tecnológica utilizada por los grandes centros de datos.

Según el consenso de 48 analistas, la acción podría llegar a u$s 525,44, un 33,88% por encima del precio actual, manteniendo una recomendación de Strong Buy.

Apple es la excepción dentro de las megacaps

Entre las grandes tecnológicas, Apple aparece como el caso más particular.

Aunque conserva una recomendación de Buy, el consenso de 47 analistas prácticamente no observa margen de apreciación.

El precio objetivo promedio se ubica en u$s 318,81, apenas 0,89% por debajo de la cotización actual, lo que refleja que gran parte de las expectativas positivas ya estaría descontada por el mercado.

Tesla genera opiniones divididas

La fabricante de vehículos eléctricos continúa siendo una de las compañías más discutidas de Wall Street.

Los 45 analistas consultados mantienen una recomendación de Buy y proyectan un precio objetivo promedio de u$s 413,57, equivalente a una suba potencial del 29,37%.

Sin embargo, la diferencia entre las estimaciones refleja la incertidumbre que rodea a la empresa: mientras el objetivo más conservador es de u$s 125, el más optimista asciende a u$s 600.

SpaceX es la apuesta más agresiva

Entre todas las compañías analizadas, SpaceX sobresale por el mayor potencial alcista.

El consenso de 33 analistas fija un precio objetivo promedio de u$s 240,04, lo que implica una posible apreciación del 103,01% respecto del valor actual.

Al mismo tiempo, también es una de las empresas con mayor dispersión entre las estimaciones. El escenario más conservador ubica la acción en u$s 62, mientras que el más optimista proyecta u$s 800, reflejando el alto grado de incertidumbre que todavía rodea al negocio espacial.

Para los inversores argentinos que operan mediante Cedear, el relevamiento muestra que, pese a las valuaciones históricamente elevadas de las megacaps, Wall Street todavía identifica oportunidades de apreciación en buena parte de los gigantes tecnológicos que dominan el mercado estadounidense