ANSES paga bono extra para jubilados: ¿cómo se calcula según el haber mensual?

La ANSES continuará otorgando en agosto de 2026 un bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, una asistencia que acompaña las liquidaciones previsionales del mes y que varía según el haber que percibe cada titular. El objetivo es reforzar los ingresos de quienes forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A diferencia de un monto fijo para todos los beneficiarios, el esquema vigente contempla un cálculo escalonado. Mientras quienes cobran el haber mínimo reciben el refuerzo completo, aquellos que perciben ingresos superiores acceden a un adicional proporcional que disminuye de manera gradual a medida que aumenta la prestación mensual.

Así quedo la escala del bono proporcional de ANSES en agosto

Tras la actualización por movilidad del 1,9%, el haber mínimo básico quedó fijado en $419.817,13. Con la incorporación del bono completo de $70.000, el ingreso garantizado para quienes perciben la jubilación mínima alcanza los $489.775,92.

Aquellos que perciben ingresos superiores al haber mínimo acceden a un adicional proporcional (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

A partir de ese umbral, el refuerzo disminuye en función del haber previsional correspondiente a cada beneficiario. La escala proporcional de ANSES para los haberes medios queda por lo tanto así:

Haber de $419.775,93: cobran el bono completo de $70.000 (total: $489.775,93) .

Haber de $429.775,93: cobran un bono proporcional de $60.000 (total: $489.775,93) .

Haber de $439.775,93: cobran un bono proporcional de $50.000 (total: $489.775,93) .

Haber de $449.775,93: cobran un bono proporcional de $40.000 (total: $489.775,93) .

Haber de $459.775,93: cobran un bono proporcional de $30.000 (total: $489.775,93) .

Haber de $469.775,93: cobran un bono proporcional de $20.000 (total: $489.775,93) .

Haber de $479.775,93: cobran un bono proporcional de $10.000 (total: $489.775,93).

Cómo consultar el monto que corresponde cobrar

Los jubilados y pensionados pueden verificar la liquidación mensual sin necesidad de concurrir a una oficina. La consulta está disponible a través de Mi ANSES y también mediante la aplicación oficial del organismo, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Mis Cobros”, cada beneficiario puede descargar el recibo digital y conocer el detalle de su liquidación. Allí figuran el haber actualizado, el importe del bono asignado de acuerdo con la escala vigente, los descuentos vinculados a PAMI y, cuando corresponda, las deducciones por moratorias previsionales o Créditos ANSES, permitiendo comprobar de manera precisa cómo se compone el ingreso total del mes.