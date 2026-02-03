El Banco Central (BCRA) compró u$s 57 millones y acumula embolsos por unos u$s 96 millones en lo que va de febrero. Hila dos ruedas positivas en el mercado oficial de cambios. En tanto, las reservas subieron unos u$s 500 millones hasta los u$s 44.657 millones gracias a un salto en la cotización del oro.

El metal precioso que integra gran parte de las reservas del BCRA trepó nada menos que 6,4% en la jornada hasta los u$s 4945. Se trata de un salto fuerte que tiende a que ese activo de valor regrese otra vez por arriba de los u$s 5000, umbral que superó hace apenas una semana.

Mientras tanto, el Gobierno tenía que cancelar unos u$s 850 millones de deuda por intereses con el Fondo Monetario Internacional este lunes, peor finalmente no lo hizo, incluso pese a que le compró los Derechos Especiales de Giro a Estados Unidos, según se supo por voces de la City y luego confirmó el minisrro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno utilizó Derechos Especiales de Giro (DEGs) que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, le compró a Estados Unidos. La operación generó mucha polémica en el mercado ya que se hablaba de que se trató de una nueva activación del swap con ese país. Sin embargo, el funcionario salió a desmentirlo y dijo que no fue un préstamo, si no que se trató de una compra, una operación habitual de mercado, según dijo.

Emilia Val, investigadora del CONICET experta en deuda, dijo a este medio que “el Gobierno compró DEGs por el equivalente a u$s 808 millones, monto muy cercano al que debía pagarse, que son DEGs por un equivalente a u$s 870 millones aproximadamente”.

La especialista explicó que “no se trata de una activación del swap, sino de una operación puntual para afrontar ese vencimiento”. Detalló que, si los DEG adquirieron con pesos (que es lo más probable) no hay comunicación oficial ni registro contable por parte del BCRA o del Tesoro.

“Esta opacidad se mantiene como en las anteriores operaciones, cuyos detalles se conocieron tiempo después”, señaló.

Val dijo que esta operatoria con DEG con EEUU se inserta en el apoyo financiero (y por tanto político) que aseguró EEUU que daría al gobierno de Milei. “Esta es una más de las intervenciones y “ayudas” que se instrumentan en momentos clave, frente a las problemáticas que se presentan en relación con los compromisos externos o dificultades en el esquema cambiario del gobierno". afirmó.

En este caso puntual, la operación se orienta a instrumentar un pago al FMI de intereses y sobrecargos, que debían atenderse el 01/02, de acuerdo al calendario que está en la página del organismo, aunque se postergó.

La clave estpa en que esta operatoria permite pagar al Fondo sin comprometer resrevas ni reducirlas, pues a pesar de las compras recientes su recuperación es insuficiente en relación con las metas fijadas en el acuerdo de 2025.

Y es que “el tema reservas es uno de los más delicados de la próxima revisión, la segunda, que se realizará en breve, y se espera que se solicite un waiver por el incumplimiento de la meta”.

Esta revisión permitirá que sea desembolsado el tramo programado (si la revisión se aprueba) equivalente a u$s 1000 millones, fundamentales para el Gobierno, que afronta compromisos crecientes y dijo que no planea volver a los mercados internacionales.