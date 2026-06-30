Warren Buffett es, en el mundo de las finanzas, sinónimo de éxito inversor. Pero además de su capacidad para elegir empresas para colocar su dinero, hubo un principio financiero sencillo y potente que potenció su fortuna: dejar que el capital y las ganancias se reinviertan durante años. ¿Cuál fue una de las claves detrás de su extraordinario patrimonio? El interés compuesto, un mecanismo matemático que, con tiempo y disciplina, convierte crecimientos modestos en resultados exponenciales. Warren Edward Buffett, nacido en 1930, empezó a invertir desde muy joven (compró su primera acción a los 11 años) y desarrolló, con Benjamin Graham como influencia, una filosofía conocida como inversión en valor: comprar activos por menos de su valor intrínseco y mantenerlos si la calidad del negocio persiste. Como presidente y principal accionista de Berkshire Hathaway, transformó una textil en un holding que agrupa compañías muy diversas. Por su experiencia y aciertos, y por hablar con transparencia sobre su método, se ganó el apodo de “Oráculo de Omaha”. En este artículo usamos su trayectoria como ejemplo práctico, no como un manual infalible, especialmente para los que recién se están iniciando en el mundo de las inversiones. El interés compuesto es el proceso por el cual los rendimientos de una inversión generan a su vez nuevos rendimientos. A diferencia del interés simple (donde solo el capital inicial produce interés), en el compuesto tanto el capital inicial como los intereses acumulados producen ganancias en los periodos siguientes. Es, esencialmente, “interés sobre interés”, un efecto multiplicador que se acelera con el paso del tiempo. Buffett obtuvo rendimientos por encima del promedio en muchos períodos, pero su verdadero diferencial fue mantener inversiones y reinvertir beneficios durante décadas. Además de ganar rentabilidad, dejó que esos rendimientos se sumaran al capital y produjeran más rendimientos. Ese ciclo sostenido, junto con la selección de activos rentables y el control de costos y riesgos, convirtió incrementos relativos en aumentos absolutos gigantescos con el tiempo. Imaginá que invertís 10.000 y obtenés una rentabilidad anual del 7%. Si cada año reinvertís las ganancias, el capital sobre el que se calculan los rendimientos crece y, con el paso del tiempo, el efecto se acelera. Así, después de 10 años, esa inversión podría transformarse en aproximadamente 19.671, una cifra mayor a la que surgiría con interés simple, donde solo se gana sobre el capital inicial. Igualmente, este ejemplo supone que los rendimientos se reinvierten, que la rentabilidad se mantiene constante y que no hay impuestos ni comisiones. En la práctica, esos factores pueden reducir el resultado final. Y no es porque Warren Buffet haya empezado a invertir a los 11 años. El tiempo pasa igual y cada año que se atrasa reduce potencialmente el capital final, porque pierde el período en el que los intereses compuestos actúan sobre una base creciente. Dividendos y rendimientos que se reinvierten aceleran el efecto compuesto. Las estrategias largas permiten que el interés compuesto despliegue todo su potencial. Comisiones y cargas fiscales erosionan la base sobre la que opera el compuesto, por eso la eficiencia es clave. El interés compuesto no elimina riesgos, ayuda a crecer el capital si se aplica sobre una base razonablemente prudente. No hay sustituto para el tiempo y la consistencia. Consumir dividendos o ganancias sistemáticamente impide que se capitalicen. La rotación constante de activos puede generar comisiones y pérdidas que anulen los beneficios del compuesto. Esquemas de alta volatilidad o “apuestas” pueden destruir capital y cortar la cadena de capitalización. Vender en caídas para “salvarse” suele cristalizar pérdidas y romper el continuo de capitalización. Estos erosionan la base sobre la cual se calcula el interés compuesto.