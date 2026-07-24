Luego de una etapa de desarrollo y pruebas internas, Grupo Vía y Atacama pusieron en marcha un nuevo servicio que permite conectar la participación digital de la audiencia con las pantallas de vía pública.

La primera activación se realizó durante el fin de semana Mundialista en la pantalla premium de Carlos Pellegrini 421, frente al Obelisco, lugar icónico de encuentros y festejos. Mediante un código QR, las personas podían completar un formulario, subir una fotografía desde su celular y verla publicada en la pantalla.

GRUPO VÍA Y ATACAMA PRESENTARON UNA NUEVA EXPERIENCIA INTERACTIVA EN LA PANTALLA DEL OBELISCO

La propuesta fue implementada de manera exclusiva por Grupo Vía y Atacama, como una innovación en vía pública, marcando una nueva forma de utilizar el medio exterior para generar experiencias participativas, en el momento justo.

Este nuevo servicio permite que las marcas trasciendan la exhibición tradicional y conviertan sus campañas en espacios de interacción. La audiencia deja de ser únicamente espectadora para formar parte del contenido, fortaleciendo la conexión, la recordación y el vínculo con la marca.

GRUPO VÍA Y ATACAMA PRESENTARON UNA NUEVA EXPERIENCIA INTERACTIVA EN LA PANTALLA DEL OBELISCO

Con esta iniciativa, Grupo Vía y Atacama continúan renovando su propuesta comercial e impulsando soluciones creativas que amplían las posibilidades de las campañas OOH.

La activación fue realizada por Grupo Vía y Atacama, con el desarrollo tecnológico de Verne.Studio